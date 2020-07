Els cinemes de l'àrea metropolitana combaten el tancament decretat pel Govern per la via judicial

Amigues i amics, ens veiem obligats a tancar fins a finals d'agost. Durant aquests dies incerts hem hagut de cancel·lar un cicle de documentals musicals organitzat per @americatalunya, un de cinema d'Afganistan de @CasaAsia , pre-estrenes, passis de premsa i hem vist com... — Cinemes Girona BCN (@Cinemes_Girona) July 27, 2020

Sota el paraigua del Gremi d'Exhibidors, un total de 20 cinemes de Barcelona i l'àrea metropolitana ha presentat aquest dilluns un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució del Govern que ha obligat a aturar de nou l'activitat de les sales.Amb aquesta via judicial sol·liciten la suspensió cautelar de les restriccions dictades pel Procicat, davant un tancament que els suposa pèrdues econòmiques "inassolibles i irrecuperables". "Davant la indefensió hem pres aquesta decisió per buscar l'emparament de la justícia", ha dit aquest dilluns a l'ACN el president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, que considera que la suspensió de l'activitat és "arbitrària i desproporcionada".El Gremi considera que la mesura sol·licitada no perjudica l'interès general, ja que les sales de cinema garanteixen la seguretat dels espectadors, tal com asseguren que ho han reconegut les principals autoritats científiques i mèdiques del país en el camp de l'epidemiologia.Els cinemes de zones afectades per les restriccions com Figueres o el Segrià no han presentat "de moment" cap recurs, tot i que si se suspengués cautelarment la decisió "beneficiaria" a tots els cinemes tancats de Catalunya.Segons ha confirmat Tarrazón, cap dels Ajuntaments que ha demanat la via d'excepció al Procicat per obrir els cinemes ha obtingut encara resposta. El Procicat disposa de tota la documentació aportada pels cinemes des del 20 de juliol. Davant la "indefensió" que suposa "la manca de resposta del Procicat i després de més d'una setmana a l'espera", el Gremi de Cinemes de Catalunya ha optat per "accelerar" una decisió a través de la via contenciosa-administrativa.Aquest dissabte, el Govern va obrir la porta a revisar aviat les restriccions a gimnasos, cinemes i teatres a Barcelona, primera corona metropolitana i altres municipis afectats pels rebrots de coronavirus. D'aquesta manera, es plantejava que el Procicat revisés durant aquesta setmana la resolució aprovada el 13 de juliol, on hi ha aquestes activitats, i adaptar-se l'evolució de la pandèmia i també a les necessitats en àmbits com la cultura i l'esport.Davant de la situació d'incertesa, els Cinemes Girona han anunciat aquest dilluns que es veuen obligats a tancar fins a finals d'agost. "La dinàmica de funcionament de les nostres sales necessita una certa continuïtat i aquesta es va veure trencada el 18 de juliol per una decisió equivocada del Govern que ha aturat la bona dinàmica amb què havíem reiniciat la represa", han expressat a través de Twitter.Segons Tarrazón, alguns cinemes esperaran que la situació es concreti, i d'altres no podran tornar a obrir "per culpa d'uns criteris del Procicat desproporcionats i imprevisibles". "Per això és tan important que la solució aporti seguretat jurídica, que es descarti la via de l'excepcionalitat i s'estableixi una graduació en les mesures a aplicar en cas de rebrots. Si no, estem venuts", assegura el representant de les sales en connivència amb Actua Cultura Segura, una comissió recentment creada amb l'objectiu de gestionar el període de convivència amb la covid-19.Segons un estudi realitzat pel sector, s'estima que les mesures sanitàries prèvies, és a dir les que es van adoptar durant la vigència de l'estat d'alarma, van deixar un 83,3% de les sales amb problemes de solvència, i que un nou tancament suposaria problemes de solvència per a pràcticament totes les empreses del sector. S'estima que cada dia d'inactivitat pot suposar el tancament d'1,3 empreses i els seus corresponents llocs de treball, amb una pèrdua diària per a les arques públiques de 214.500 euros.

