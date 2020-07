L'Estat té 4.542 persones empresonades per delictes contra la seguretat viària

Un total de 4.542 persones es troben a presó per cometre un delicte contra la seguretat viària, segons es posa de manifest al primer informe integral sobre delictes de seguretat viària i la seva incidència en l'àmbit penitenciari. L'informe, que l'han elaborat Institucions Penitenciàries, ha estat presentat aquest dilluns pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.Segons aquest informe, un total de 3.383 presos tenen delictes contra la seguretat viària, però altres delictes en són els principals. D'altra banda, 1.159 persones acumulen també diversos delictes i el principal sí que és el comès contra la seguretat viària. D'aquests darrers, un total de 877 van ser privats de llibertat únicament per delictes contra la seguretat viària i 26 presos van cometre un homicidi imprudent amb un vehicle a motor.Conduir sense carnet o amb el document sense vigència representa més del 50% dels 1.159 presos per cometre un delicte contra la seguretat viària. Els altres dos delictes més freqüents, amb aproximadament un 16%, són conduir de forma temerària i conduir sota els efectes de l'alcohol.La mitjana d'edat d'aquests 1.159 presos és de gairebé 40 anys i el 97,3% d'aquests són homes. La condemna mitjana és de 667 dies, el que es correspon a 1,8 anys. "Aquesta dada ens ha sorprès", ha assenyalat el secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz.Tenint en compte la procedència d'aquests presos, el 81,4% són espanyols. Per regions, la província amb el major nombre de persones a presó és Madrid, amb l'11,5% de les condemnes. I les tres províncies que es troben a la cua, amb el 0,1%, són Osca, Àvila i Segòvia.Durant la seva intervenció, Fernando Grande-Marlaska ha advertit que les dades presentades per l'informe conclouen que "la convivència viària és manifestament millorable" i que "els delictes de seguretat viària porten a presó a un nombre cada cop més elevat de ciutadans".

