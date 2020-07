Terrassa i Sabadell reivindiquen inversions al Vallès i critiquen el centralisme de Barcelona

Els alcaldes de Terrassa -Jordi Ballart, de Tot per Terrassa- i Sabadell -Marta Farrés, del Partit Socialista de Catalunya- han dit prou. Aquest dilluns al migdia han signat un acord per posar en marxa una reunió bilateral entre les dues capitals del Vallès Occidental per reivindicar inversions al territori, que consideren menyspreat pel centralisme de Barcelona."El model Barcelona s'ha esgotat", ha manifestat contundent Ferrés, des de l'Ajuntament de Terrassa, on ha tingut lloc la signatura. En aquest sentit, Ballart ha posat l'accent en "deixar de competir de manera injustificada" i "buscar espais de diàleg i cooperació".El punt de partida d'aquesta nova comissió són les al·legacions que les dues capitals han presentat de manera conjunta al Pla de Mobilitat del Vallès i que engloben quatre grans infraestructures de la zona que consideren cabdals pel desenvolupament del territori i per millorar la connectivitat dels seus habitants.Aquestes són la connexió de l'R4 amb l'aeroport de Barcelona; el nou túnel ferroviari d'Horta, la conversió de l'N-150 en una via per a vianants i persones; i la finalització de les obres de la B-40 entre Abrera i Sabadell.En concret, demanen que la línia R4 de Rodalies sigui la que connecti el territori amb l'aeroport de El Prat i no una nova línia ferroviària com planteja la Generalitat al Pla de Mobilitat del Vallès. Segons els alcaldes, els arguments que han traslladat a les al·legacions són que l'R4 és la línia amb més cobertura de Catalunya, dona servei a més d'un milió de persones, és la més llarga -amb 143 km- i té 40 estacions en quatre comarques.Un segon projecte que consideren clau per fomentar la mobilitat ferroviària de la comarca i la seva connexió amb Barcelona és la construcció del nou túnel d'Horta -tal com contempla el pla territorial metropolità- en lloc del desdoblament dels túnels del Tibidabo En aquest sentit, Ballart i Farrés, consideren que seria més positiu perquè a més, es connectarien altres zones del territori on actualment no hi ha accés directe com ara arribar a la UAB sense haver de fer transbord a Sant Cugat. També es farien noves estacions com a l'Hospital de Terrassa per acostar el servei a més població. "Demanem una aposta clara", ha reivindicat Ballart.La tercera al·legació conjunta de les cocapitals, que sembla que per fi es deixaran de mirar d'esquenes és la finalització de la B-40 o Quart Cinturó des d'Abrera fins a Sabadell. "No pot acabar amb una rotonda al nord de Terrassa", confessa l'alcalde egarenc. I també es demanarà convertir la carretera nacional 150 en una via cívica del segle XXI amb espai per a persones i bicicletes per tal d'afavorir la connectivitat entre les dues ciutats.Està previst que aquesta nova comissió es posi en marxa a partir del setembre amb un equip de treball flexible entre personal polític i tècnic d'ambdós ajuntaments. També preveuen poder agendar una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per traslladar-li les novetats del nou espai de treball conjunt."L'objectiu de la comissió és que les ciutats de la segona corona metropolitana fem sentir la nostre veu en el territori", ha expressat Ballart. "Estem cansats que la Generalitat ens digui que no ens posem d'acord", ha afegit Farrés. A tall d'exemple l'alcaldessa de Sabadell ha criticat que Barcelona no hagi tingut en compte el Vallès a l'hora de posar en marxa la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la capital catalana. "Els barcelonins poden venir a contaminar el Vallès i nosaltres no".La voluntat de la comissió és treballar temes d'interès compartit com les infraestructures, però també l'habitatge, la promoció econòmica, la indústria, etc. Avui han signat el document del qual ambdós alcaldes han descrit com "un dia històric" pel Vallès Occidental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor