La Primària afronta els brots sota mínims però fent més tests que mai

S'ha posat molt d'èmfasi en la necessitat de fer PCR a tanta gent com sigui possible, però aquestes proves no són infalibles. Anna Romagosa, del CAP del Raval, lamenta que costa molt fer entendre a la gent que encara que la PCR surti negativa s'ha de quedar catorze dies a casa. "En asimptomàtics hi ha molts falsos negatius. La gent pensa que per tenir una PCR negativa ja pot sortir de casa i anar a tot arreu, però això no és així", alerta la doctora. En el mateix sentit, Oriol Rebagliato remarca que fer PCR implica molta feina perquè si la persona dona positiu es converteix en un cas i cal fer-ne l'estudi de contactes. Si era un contacte i dona negatiu, cal fer-li entendre que també ha de passar els 14 dies a casa i "això també implica un temps".

Una de les lliçons de la primera onada del coronavirus va ser que l'Atenció Primària era una eina fonamental per controlar els rebrots. Al març, els CAP no estaven preparats i no podien fer proves. Ara, ho estan una mica més, tot i que els metges encara denuncien dèficits estructurals derivats de les retallades que encara no s'han recuperat i que l'emergència sanitària està deixant a la vista de tothom. A les portes dels "deu dies més complicats de l'estiu", com ha alertat aquest matí el president Quim Torra, diverses veus del sector consultades perlamenten la poca previsió per part del Departament de Salut i alerten que es troben "sota mínims" per poder fer de dic de contenció dels brots que, en el cas de Barcelona, continuen sense controlar-se.Els experts han convingut en aquests últims mesos que fer PCR i aconseguir controlar les cadenes de transmissió del virus és clau per facilitar el control de la malaltia, i els CAP es troben en la primera línia de foc. Fonts de Salut expliquen que el protocol de Salut Pública estableix que en cas de positiu s'han de fer proves als contactes estrets amb simptomatologia o aquells que siguin de risc, sempre sota criteri clínic. En cas que sigui un brot, aleshores sí que s'ha de fer prova a tothom. En l'última setmana s'han fet 62.000 PCR arreu de Catalunya i des que va començar la pandèmia, més de 800.000.Personal de dos CAP de Barcelona, el de Raval Nord i el del Gòtic, expliquen a aquest diari que sí que fan proves als contactes estrets de les persones que han donat positiu a una PCR, encara que no presentin símptomes. "Nosaltres ja fa setmanes que fem PCR a tots els contactes. Vam rebre un comunicat de Salut dient que era recomanable fer-ho, però els protocols encara no diuen que s'hagi de fer", explica Oriol Rebagliato, del CAP del Gòtic. En la mateixa línia, Anna Romagosa, del CAP del Raval, explica que fer tantes proves suposa un sobreesforç, cosa que ha implicat deixar de fer altres coses per centrar-se, de nou, en la Covid-19. A tot plegat se suma el problema que els laboratoris que han de donar els resultats dels tests cada vegada tenen més feina, arran precisament de l'augment de proves que s'estan fent en els últims dies.El protocol de Salut, com apunten totes les veus consultades, és canviant, i encara no estableix com a obligatori fer proves PCR a tots els contactes de risc d'un positiu. El sindicat de Metges de Catalunya lamenta que això es tradueix en què cada CAP fa el que pot. "Hi ha centres que fan proves a tothom i altres només als simptomàtics", explica Javier O'Ferrill, president de Primària ICS del sindicat. Fa un parell de setmanes, les directrius eren només fer proves a les persones amb símptomes, i es receptava aïllament domiciliari a aquells contactes de risc que no havien desenvolupat simptomatologia.Des de CCOO afegeixen, com s'ha anat denunciant aquests últims dies, que el punt on s'està fallant és en el rastreig i la correcta detecció dels contactes. "La persona amb un PCR positiu s'aïlla però el problema el tenim amb els contactes, que no s'està fent un seguiment efectiu", apunta Maria Àngels Rodríguez, de la sectorial de Sanitat del sindicat. Alerta, en aquest sentit, que fer PCR només a la gent amb símptomes compatibles és un "error": "Hi ha gent sense símptomes que pot ser un focus d'infecció i no tothom té el sentit comú de quedar-se a casa si ha estat en contacte amb un positiu".Un dels problemes ara, però, és que hi ha molt personal de vacances. "Ens van dir que féssim les vacances abans del 30 de setembre", apunta O'Ferrill. Governs i experts van pensar que el virus faria una treva durant l'estiu i tots els esforços es van posar a evitar una segona onada a la tardor, però els primers brots importants -com el del Segrià o els de Barcelona i l'àrea metropolitana- han arribat abans. I els CAP es troben sota mínims perquè molt del personal, sotmès a molta pressió des del març, ha agafat ara vacances. "Pensàvem que el brot arribaria a la tardor i que hi hauria el 100% del personal, però ha arribat a l'estiu i amb gent de vacances perquè no n'havia fet i se l'havia instat a fer-ne", explica Oriol Rebagliato.El problema de l'Atenció Primària, que ara és un element clau de la cadena per controlar el coronavirus, ve de lluny. Les veus consultades lamenten que és un sector que no s'ha recuperat de les retallades aplicades en els últims anys. En determinats CAP, com el del Gòtic, l'increment de proves PCR ha obligat a contractar més personal, però en general l'epidèmia ara s'està afrontant amb "personal mínim" a l'Atenció Primària. Com denuncia el Sindicat de Metges de Catalunya, als CAP del país hi ha hagut reduccions de personal d'enre el 30 i el 50% per vacances, que se sumen als facultatius que s'han anat perdent els últims anys. "No podem més", diu O'Ferrill, que reclama una millora substantiva de les condicions de treball a l'Atenció Primària.Davant la situació epidemiològica actual, Salut ha donat indicacions als CAP perquè facin proves a tothom que hagi estat en contacte amb un positiu. Els CAP ho intenten, però sempre hi ha algun cas que s'escapa. Fa un parell de setmanes, d'aquests casos es va posar en contacte ambper denunciar la situació. Havia tingut contacte estret amb una persona que, uns dies més tard, va donar positiu. Ell no va rebre cap trucada del sistema sanitari alertant-lo del fet, sinó que el cas positiu s'hi va posar en contacte. Des del CAP li van receptar un aïllament preventiu però no se li van fer proves perquè no tenia símptomes.Més recent és el cas de Narda Rincón, veïna de Barcelona. Divendres 17 de juliol, ella va tenir contacte amb el seu germà, que tenia símptomes lleus, i el seu cosí. L'endemà, el seu germà dona positiu però al seu cosí, amb qui comparteix pis, no li fan cap prova. Dilluns, la Narda truca al CAP de Les Corts per saber què ha de fer i li diuen que s'aïlli a casa durant dues setmanes, però no li fan cap test. Dimarts passat, 21 de juliol, el cosí comença a tenir símptomes i li fan la prova. Dona positiu, però abans de tenir símptomes havia anat a treballar."Si no fem PCR; si no detectem els asimptomàtics i els contactes estrets, això serà imparable i acabarem com al març o pitjor", alerta Javier O'Ferrill. Davant d'aquesta situació, i amb 10 dies que han de ser decisius per reconduir la situació, la millor recepta és mantenir les mesures de seguretat: higiene constant de mans, ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat. "Amb una de sola no val, cal fer-les les tres", rebla O'Ferrill.

