L'OMS adverteix que prohibir viatjar no és una mesura «viable» ni «efectiva» contra el coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avisat aquest dilluns que les restriccions als viatges per lluitar contra l'expansió de la Covid-19 no són "efectives per elles mateixes", sinó que s'han d'aplicar amb altres mesures com rentar-se les mans o portar mascareta, accions que ha advertit que tampoc funcionen de forma aïllada. En una roda de premsa, el director d'emergències sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, ha qüestionat en aquest sentit la limitació de la mobilitat com a estratègia contra el virus en considerar que no és "viable" a mig termini.

Segons Ryan, malgrat els rebrots, la situació a Espanya no és com la de fa uns mesos i ha elogiat les mesures del govern espanyol contra el virus. "La complaença no és un opció i no creiem que el govern d'Espanya estigui sent complaent, sinó tot el contrari, està sent responsable, obert i agressiu en l'estratègia de vigilància", ha apuntat.



Amb tot, el director d'emergències sanitàries de l'OMS ha advertit que es trigarà uns "dies o setmanes" a saber "quin és el futur d'Espanya". "Confiem que amb un enfocament ampli, capacitat de vigilància i un ritme sostingut de test, així com la cooperació de la gent, veiem aquests grups de contagi sota control", ha dit Ryan.

