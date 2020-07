ERC lamenta que la taula de diàleg no es reuneixi per «electoralisme»

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que a la formació republicana li sap "greu" el "joc electoralista" que s'està fent amb la taula de diàleg entre governs que ha portat que no es pugui celebrar la trobada de forma "immediata" per falta de consens. En roda de premsa, ha dit que ERC no posa "excuses" i que treballaran per "enfortir al màxim" l'independentisme perquè es pugui defensar amb més "força" l'autodeterminació i l'amnistia."Si algú no ho vol o posa excuses, que ho expliqui", ha apuntat la Vilalta. La portaveu d'ERC ha criticat que es desaprofiti l'"oportunitat" pel diàleg i la negociació i ha dit que hi seguiran insistint igual que amb la "resta d'escenaris".Vilalta ha iniciat la roda de premsa recordant l'"atac" del Tribunal Suprem contra el 100.2 a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Ha criticat que no hi hagi cap intenció de fer justícia sinó que "impera la venjança". Vilalta ha apel·lat a la via política davant les "ingerències judicials" i ha emplaçat el govern espanyol de passar de "les paraules als fets per fer possible la demanda de l'independentisme d'amnistia i autodeterminació.Sobre la reunió preparatòria de l'independentisme prèvia a la taula de diàleg, ha dit que cal "passar de les paraules al fets" i treballar per ser "útils". Vilalta ha defensat que per ERC "no quedarà" i que, tot i tenir "tot l'escepticisme del món", no renunciaran a espais de diàleg, negociació, polítics, de poder o d'influència que permetin trobar una solució democràtica. En aquest sentit, Vilalta ha emplaçat JxCat a no jugar al "joc de carregar-se un instrument al nostre abast per treballar en una solució democràtica al conflicte polític".Després del cap de setmana de congrés, Vilalta ha desitjat "tota la sort" a JxCat i ha apostat perquè l'independentisme superi el 50% dels vots les pròximes eleccions per avançar cap a la república catalana. Ha subratllat que cal que tots els espais de l'independentisme estiguin "endreçats" per "maximitzar-ne" els resultats a les urnes.Preguntada per la premsa sobre l'absència de la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa que ha ofert el president de la Generalitat, Quim Torra, sobre les novetats de la pandèmia , la portaveu republicana ha evitat posicionar-se i ha aplaudit la feina feta per Vergés. "Si hi ha hagut una persona compromesa des del minut 1, aquesta és l'Alba Vergés i així seguirà sent", ha conclòs.Vilalta ha demanat a Torra i al Govern que siguin molt "clars" i "transparents" quan informin de la situació de la covid-19 i ha recomanat parlar "al màxim" amb el territori i els agents del sector social, cultural i esportiu. "Cal ser clars, amb consens i coherents", ha apuntat.

