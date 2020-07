El Govern vol destinar 3.900 milions a transformar el sector agroalimentari en 10 anys

El Govern vol destinar 3.900 milions d'euros a la transformació del sector agroalimentari cap a l'economia verda fins al 2032. La Generalitat ha preparat 10 projectes que s'han de finançar en gran part amb els fons europeus de reconstrucció, ja siguin en forma de transferències o de préstecs, ha afirmat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès en una roda de premsa.L'executiu treballa amb la intenció d'invertir 2.207 milions abans del 2025, segons ha explicat la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que lidera el Departament que gestionarà gran part dels recursos, 3.000 milions, mentre que 900 milions caurien sota el paraigua de la conselleria de Territori.La modernització del regadiu és la partida amb més pressupost amb 1.385 milions d'euros, la meitat dels quals es volen executar abans del 2025. El projecte inclou la modernització del Canal d'Urgell, de Tremp, de Pinyana i Aragó-Catalunya i dels regadius de conques internes. Jordà ha assegurat que la modernització del Canal Segarra-Garrigues no s'inclou en aquestes actuacions perquè forma part del pla d'infraestructures i continua "en marxa". La titular d'Agricultura ha assegurat que el Departament està "molt orgullós" d'avançar més ràpidament en la implementació dels sistemes de regadiu gràcies als fons europeus.Segons Jordà, el pla ha de servir per "reactivar i transformar" l'àmbit agroalimentari i permetre que faci un "salt d'abast sense precedents" per fer de Catalunya "un país de referència" pel seu sistema alimentari, que dona feina a 170.000 persones. Per aquest motiu, tenen un tractament prioritari els projectes vinculats a la cohesió territorial i al despoblament (450 milions), la transició energètica (400 milions) i la creació de cadenes de valor basades en la bioeconomia (200 milions).

