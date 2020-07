L'Ebre suma un nou brot actiu a Amposta: les dades dels 7 focus al territori

El Departament de Salut ha actualitzat este dilluns 27 de juliol les dades sobre els brots actius de coronavirus a les Terres de l'Ebre.De les dades aportades, destaca l'aparició d'un nou brot d'origen familiar a Amposta, on s'han detectat 3 positius i es fa seguiment a 15 persones més. Amb este, ja són 7 els brots actius al territori.El brot amb més contagis és el que afecta l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, on hi ha 4 positius més des de l'última actualització, 28 en total. També puja en dos casos el brot generat en una discoteca de Peníscola, mentre la resta es mantenen estables. Tot seguit, us facilitem totes les dades.Aquests són els brots actius de coronavirus a les Terres de l'Ebre a data de 27 de juliol de 2020Nombre de casos 14Nombre d’hospitalitzats 2Nombre de contactes en seguiment 70Nombre de casos 28Nombre d’hospitalitzats 1Defuncions 4Nombre de contactes en seguiment cribratge a tot l’hospitalNombre de casos 9Nombre de contactes en seguiment 6Àmbit familiarNombre de casos 16Nombre d’hospitalitzats 1Nombre de contacte en seguiment 20Àmbit familiarNombre de casos 19Nombre de contactes en seguiment 40Àmbit socialNombre de casos 3Nombre de contactes en seguiment 5Àmbit familiarNombre de casos 3Nombre de contactes en seguiment 15Àmbit familiar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor