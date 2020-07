Educació destina 48 milions d'euros a pal·liar els efectes del coronavirus als centres de més complexitat

El Departament d'Educació ha impulsat un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives dotat amb 48 milions d'euros per compensar les desigualtats agreujades per la Covid-19. D'aquests, ja s'havien anunciat 33 milions, que finalment seran 35,3 milions, i la conselleria hi suma 12,6 milions de contractació de personal –bona part del qual s'inclou en els 8.258 anunciats-.Del total, 10,8 milions aniran a reduir barreres econòmiques, 26,9 a acompanyament i reforç a l'alumnat, 1,15 a acompanyament a les famílies i 9,18 a accions educatives comunitàries. La major part de les accions es focalitzaran en els 500 centres de major complexitat, un 5% dels quals són concertats, i que escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi haurà de generalitzades.El pla presentat aquest dilluns en roda de premsa té quatre àmbits d'actuació i 19 mesures concretes. El primer d'aquests àmbit és la reducció de les barres econòmiques, en el que es destinaran 5 milions a l'accés equitatiu a les sortides i colònies escolars, 4,2 milions a la gratuïtat dels materials escolars als centres púbics i 1,6 milions per a l'accés equitatiu a activitats extraescolars en centres concertats en entorns de característiques socioeconòmiques desfavorides.El segon àmbit és el d'acompanyament als alumnes, que inclou 2,3 milions a l'acompanyament educatiu i emocional i dinamització del temps educatiu no lectiu, 250.000 euros a la figura de mentors socials a càrrec de voluntaris i 750.000 euros per a l'ampliació del Projecte de Promoció Escolar. Bona part dels 26,9 milions d'aquest àmbit però, seran per a la contractació de personal d'atenció educativa, tant tècnics d'integració social com educadors socials (13,5 milions). Bargalló ha explicat que bona part d'aquest personal ja estava inclòs en la xifra anunciada de més de 8.000 nous professionals però que n'hi haurà de nous a través d'altres contractacions.Aquest segon àmbit també inclou 4 milions per a tallers d'estudi assistit i de suport escolar diversificat, 400.000 euros per a l'acollida i retrobament de l'alumnat i 5,7 milions per al reforç dels alumnes amb necessitats educatives especials.El tercer àmbit es dirigeix a les famílies i invertirà 400.000 euros en formació, 200.000 en dinamització de les associacions de mares i pares, 500.000 en la millora de la comunicació entre les famílies i l'escola i 50.000 en suport a les federacions d'associacions de famílies.Per últim, el darrer àmbit preveu la creació de cinc nous pans d'entorn amb una inversió de 480.000 euros, el reforç del lideratge i la coordinació dels ja existents (1,6 milions), actuacions comunitàries contra l'abandonament escolar (1,5 milions), el foment de l'orientació d'àmbit comunitari (1,6 milions) i 4 per a oportunitats educatives que impulsen entitats o organitzacions més enllà de l'escola.Bargalló ha defensat que aquest és el pla de xoc que demanava el Parlament, el Síndic de Greuges i altres agents de la comunitat educativa. El conseller ha reconegut que la Covid-19 "ha accentuat la vulnerabilitat", tot i que no ha concretat xifres. En aquest sentit, el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Juanjo Falcó, sí ha reconegut que els consells comarcals els han fet arribar que estan rebent per exemple més sol·licituds de beques menjador de les que s'acostumaven a rebre.Així, el pla busca "suplir tot allò que durant tots aquests mesos no s'haurà pogut fer", en paraules del conseller. "Els alumnes venen amb motxilles diferents, el pla pretén recollir totes les motxilles i treure-les de les espatlles dels alumnes i que siguin lliures a l'aula", ha manifestat.Algunes de les mesures ja formaven part del Pacte contra la Segregació escolar i es dirigiran especialment als centres amb més complexitat, tot i que n'hi ha que seran generalitzades. El Departament ha fet una anàlisi de quina és la situació de cada centre i en base a això oferirà les mesures, que els centres podran acabar d'adaptar i que es reflectiran en un "acord de coresponsabilitat", amb la provisió econòmica corresponent.Així, els centres rebran aquesta setmana les propostes de coresponsabilitat segons la seva situació i s'hauran de concretarentre finals d'agost i principis de setembre per tal de poder-les posar en marxa. Falcó ha garantit que hi haurà un repartiment "molt equitatiu" dels recursos.D'altra banda, Bargalló ha insistit que Educació "no ha proposat retirar la sisena hora" dels centres que la tenen. El conseller ha explicat que si van incloure a les instruccions del curs vinent que les escoles poden decidir no fer la sisena hora era perquè "algunes poques direccions" els van fer arribar els problemes per mantenir l'organització habitual. Ha reconegut però que ni esperaven ni desitjaven que això impliqués una retirada de la sisena hora més enllà d'aquests pocs casos.En aquest sentit, no ha concretat els centres que ho han demanat però sí ha reconegut que "ha anat més enllà" del que preveien. Davant d'això, ha recordat que la mesura l'ha d'aprovar el consell escolar i hi ha d'haver un "consens majoritari", cosa que ha assegurat que no passa en tots els casos. En aquest sentit, la inspecció educativa analitzarà "cas per cas"."Educació no ha proposat retirar la sisena hora, no vol retirar la sisena hora dels centres on es fa", ha insistit. Ha recordat també que aquesta retirada, en els centres en que es faci, és "provisional" per un any.

