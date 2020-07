L'Audiència Nacional investiga Corinna Larsen

El titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha decidit reobrir el cas de les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo amb l'examant del rei emèrit Corinna Larsen en què parla de la seva relació amb Joan Carles I i suposats negocis irregulars de l'exmonarca. El magistrat la cita a declarar com a investigada el 8 de setembre a les 10 hores. També cita Villarejo el 7 de setembre a la mateixa hora.En una interlocutòria d'aquest dilluns, García Castellón acorda reobrir la peça denominada Carol del cas Tàndem, que va ser arxivat pel jutge de l'Audiència Nacional Diego De Egea el 2018. La reobertura del cas pretén esclarir la possible existència d'un encàrrec per part de Corinna a Villarejo."Podria haver-se produït algun tipus d'encàrrec per part de Corinna Larsen a José Manuel Villarejo perquè a través de les societats que integraven l'anomenat Grup Cenyt, procedís a l'obtenció il·lícita de determinada informació", diu el magistrat.En una de les converses entre els dos, Corinna exposa a l'excomissari les seves inquietuds sobre una assistent personal espanyola que podria estar filtrant informació sobre la seva vida privada. Villarejo ofereix els seus serveis. El magistrat creu que s'ha d'aclarir si l'encàrrec es va arribar a materialitzar la qual cosa pot suposar un delicte de suborn actiu i passiu.A la interlocutòria, García Castellón explica que després que s'arxivés la peça Carol, el jutjat ha rebut diversos oficis policials en els quals s'ha analitzat el material intervingut als domicilis dels investigats i la sol·licitud de cooperació judicial de la fiscalia suïssa per la connexió amb la investigació que mantenen sobre Joan Carles I.El magistrat apunta que de les manifestacions de Corinna als àudios "semblen deduir-se" delictes de corrupció en transaccions econòmiques internacionals i delicte de suborn, comesos per espanyols o estrangers fora del territori nacional. Corinna parla del pagament d'unes comissions i de comptes bancaris dels quals seria titular real a Suïssa el rei emèrit.Sobre aquesta part de la investigació, relacionada amb aquests suposats delictes dels quals parla, García Castellón demana a la fiscalia que es pronunciï sobre la possible existència de connexió delictiva amb la investigació suïssa i sobre la competència de la justícia espanyola per investigar els fets. El març d'aquest any, Corinna va denunciar suposades amenaces del servei secret espanyol contra ella , amb l'objectiu que no desvetlli secrets d'Estat. Mentrestant, la Fiscalia Anticorrupció continua la seva investigació sobre suposats pagaments irregulars entorn l'adjudicació del projecte d'AVE al desert saudita.Tot una maranya de vinculacions sospitoses envolta el rei emèrit, que veu en la seva tardor vital com se li acumulen els afers. Aquí teniu un retrat d'alguns dels personatges més destacats d'aquesta història en què es barregen les conspiracions madrilenyes, les relacions sentimentals i les intrigues al desert.

