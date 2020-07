El positiu d'una diputada de JxCat obliga el Parlament a fer l'activitat de forma telemàtica

Aquest matí m’han confirmat que he resultat positiva a la prova de la Covid19.

Un familiar va donar positiu, vaig fer-me la prova per precaució. — Elena Fort 🎗 (@Fortelena) July 25, 2020

La diputada de JxCat Elena Fort va donar positiu per covid-19 el passat dissabte 25 de juliol. Els protocols i les mesures de precaució un cop comunicada la situació de la diputada han forçat el Parlament i el seu grup a prendre mesures preventives i a anul·lar l'activitat presencial prevista per a aquesta setmana.La Mesa del Parlament té previst formalitzar aquest dimarts que totes les comissions i reunions que estaven fixades per a aquests dies passin a ser telemàtiques, segons informa l'ACN.Pel que fa a JxCat, fonts del grup han confirmat que immediatament després de conèixer el positiu de Fort, es va fer saber al grup parlamentari, es va comunicar a les persones que podien haver estat en contacte amb ella i es van posar en marxa els protocols establerts. A més, s'ha demanat a tot el personal del grup que teletreballi en la mesura del possible. Alguns dels companys de la diputada, de fet, ja han reduït al màxim la seva activitat pública i presencial.El diagnòstic positiu de Fort el va donar a conèixer ella mateixa el passat dissabte a la xarxa, on en una piulada explicava que "un familiar va donar positiu" i va fer-se "la prova per precaució"

