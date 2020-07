Educació obrirà les escoles al setembre amb brots com els actuals

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat que les escoles obririen el 14 de setembre com estava previst si la situació epidemiològica és com l'actual. "Preveiem que el setembre hi hagi un grau de confinament tal com perquè les escoles no puguin obrir? No ho preveiem", ha respost en roda de premsa.El conseller ha reconegut la "incertesa" associada a la pandèmia i el fet que un mes i mig és molt de temps però ha apuntat que s'han mantingut actius casals i llars d'infants en les zones amb restriccions. "Avui el que hi ha acordat és el que tiraríem endavant si el 14 de setembre fos demà", ha dit. Ha afegit però que han d'estar "preparats" per prendre mesures "diferents" si fos necessari."Estem en disposició d'aplicar allò acordat però també d'aplicar un pla B o un pla C", ha resumit. El conseller ha afirmat que en una situació epidemiològica com l'actual, amb rebrots i mesures restrictives en algunes zones, "res no indica" que s'haguessin de prendre mesures diferents a les acordades i amb les que treballen els centres. Aquestes contemplen l'obertura dels centres el 14 de setembre treballant en el concepte de grup convivència, entre d'altres.El conseller ha explicat que se seguiran en tot cas les indicacions que diguin les autoritats sanitàries i de protecció civil i ha posat en valor que fins i tot en algun moment Educació ha estat més estricte. "Optem per escoles obertes i escoles segures. Obertes, totes, amb la seguretat que sigui necessària en el moment que obrim", ha manifestat.Bargalló ha afirmat també que el sector educatiu és "molt més segur" que altres activitats que es fan fora de casa i fora de l'escola. D'altra banda, i en ser preguntat per la possibilitat que algun pare no vulgui portar el seu fill a l'escola, Bargalló ha afirmat que el dret a l'educació "passa per davant de tot". Ha afegit que aquest s'ha de garantir "posant les mesures de seguretat suficients i necessàries perquè les famílies se sentin tranquil·les" i ha defensat que això és el que s'està fent.En cas que algun alumne no pugui anar presencialment a l'escola per motius sanitaris acreditats per un professionals, sí que es posaran les condicions perquè pugi seguir l'ensenyament "d'una altra manera".

