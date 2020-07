Catalunya suma 724 nous positius per coronavirus en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat 724 nous casos de positius per coronavirus en les últimes 24 hores, segons ha informat el Departament de Salut. A més, vuit persones han ingressat de gravetat en hospitals i tres han mort, segons les dades de les funeràries.Les altes hospitalàries totals des de l'inici de l'epidèmia són 40.806, les mateixes que ahir. Els positius registrats des de l'inici de l'epidèmia són 91.337 i els ingressats de gravetat 4.250.A les residències, un total de 15.610 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus, nou de les quals en les últimes 24 hores.Fins ara han mort 12.680 persones a Catalunya a causa de la Covid-19. D’aquestes, 6.948 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.116 a una residència i 806 al domicili. Salut informa que els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.

