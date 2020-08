De Happy Parc a tanatori: oposició veïnal a un projecte «inviable i especulador» a Sants

Stop Tanatori: "És possible que a l’edifici hi hagi uns búnquers de la guerra civil que haurien d’estar protegits"

El tanatori haurà de conviure amb els Castellers de Sants, que sovint fan celebracions i festes multitudinàries a la nau del costat

El primer parc de boles de Barcelona, 25 anys després de la seva inauguració, passarà a ser un tanatori promogut per Funeraria San Ricardo. Un canvi radical que es produeix després que l'antic Happy Parc del barri de Sants no pogués assumir un increment del 300% del lloguer, en un inici de 5.000 euros al mes però que va acabar enfilant-se fins als 15.000. La seu era l’edifici modernista Germans Climent, Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, que ara albergarà un tanatori de dues plantes i quatre sales de vetlla.Els veïns s’han mobilitzat per aturar el que consideren una “incoherència”. S’agrupen sota la plataforma Stop Tanatori i han organitzat manifestacions i cassolades, així com una recollida de firmes que frega les 5.000 signatures. Però no ha servit de res -almenys fins ara- perquè l’Ajuntament va donar el vistiplau definitiu al tanatori la setmana passada. “Això té un impacte negatiu per Sants: aquesta és una de les zones més festives del barri i està rodejat d’escoles”, explica una representant d'Stop Tanatori aStop Tanatori afirma que seguirà buscant alternatives per canviar d’ubicació la funerària. Una vegada esgotada la via administrativa, expliquen que podrien iniciar la contenciosa, és a dir, la dels jutjats. A més, asseguren que s’estan plantejant fer una denúncia apel·lant a criteris de preservació històrica. “És possible que a l’edifici hi hagi uns búnquers de la guerra civil que haurien d’estar protegits, tot i que l’Ajuntament ha passat olímpicament”, asseveren.També defensen que, ara per ara, ja és una zona prou “col·lapsada” i que és un projecte “inviable”. La plataforma afirma que donar llum verda a un tanatori privat al barri no s’adiu amb les propostes del govern de Colau. “L’alcaldessa deia apostar per tanatoris públics però n’ha acceptat un de privat en un edifici d’interès local que hauria de ser un equipament del barri”, manifesta la representant de l’entitat. Atribueixen aquest canvi de negoci a “l’especulació del mercat” perquè, tal com expliquen, dos dies després que el Happy Parc no pogués pagar el lloguer, l’edifici ja tenia la funerària com a nova llogatera.L’Ajuntament s’escuda en què no pot frenar el projecte perquè compleix tots els requisits legals. Tot i això, Janet Sanz, tinent d’alcaldia d’urbanisme, va explicar que és un projecte que “no convenç” al consistori i que “volien donar un altre ús a l’edifici, però és privat”.ha contactat amb l’Ajuntament de Barcelona, que ha declinat valorar el projecte i s’ha remès a l’aprovació del projecte al ple i a la intervenció que la tinent d’alcaldia Sanz va fer-hi.D’altra banda, els antics clients del Happy Parc ho viuen amb nostàlgia. Com per exemple l’Eduard, de 24 anys i veí de tota la vida del barri. Explica que de petit hi celebrava molts aniversaris amb els amics de classe. “Era un lloc mític i sobta que hi hagi un canvi tan dràstic, de ludoteca a funerària”, diu. Creu que és una transformació que no afavoreix l’ambient del barri. “És trist perquè se suma a què fa uns mesos també vam perdre la gran sala de cinema Balañá”, conclou el jove.Qui també viu el canvi de línia de negoci en aquesta zona del barri són els Castellers de Sants. Part de la seva activitat transcorre en una nau contigua al que serà el nou tanatori, tot i que forma part del mateix edifici Germans Climent. L’entitat cultural també ha donat suport a les iniciatives preses per la plataforma Stop Tanatori.La presidenta dels Castellers de Sants, Assumpta Sogas, explica que al local sovint s’hi fan celebracions de 200 persones, després dels entrenaments o les actuacions, sempre amb un ambient de festa i gresca, comenta. “La nostra activitat és incompatible l’ambient de recolliment i dol que demana un tanatori”, relata. La presidenta de la colla castellera assegura que en aquest espai també organitzen calçotades, concursos de paelles, jocs infantils o concerts.Amb això, la presidenta dels Castellers de Sants explica que no vol que se’ls deneguin permisos de celebracions o festes, però tampoc que “sigui una gaita” per qui enterri els seus difunts. “L’ideal seria que el tanatori es fes enrere, perquè al barri hi ha molta oposició, però l'empresa s'ho té molt estudiat”, assegura. Tot i això, la presidenta explica que els promotors de la funerària van plantejar la possibilitat de suspendre l’activitat del tanatori, per exemple, durant alguns dies de festa major. Una afirmació que va ser rebuda amb escepticisme i que, asseguren, “no es van creure”.

