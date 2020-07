Tres de cada quatre autònoms es quedaran sense vacances aquest estiu

Només un de cada quatre autònoms espanyols anirà de vacances aquest estiu atípic, segons una enquesta que ha donat a conèixer la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) aquest dilluns. Així només un 27,4% de treballadors per compte propi afirma que gaudirà de vacances, la meitat del 53,8% registrat l'any passat.Per tant, sis de cada deu autònoms (60,8%) afirma que aquest any no se n'anirà de vacances, una dada que contrasta amb les del 2019, quan un 39,8% va afirmar que no aniria de vacances. Un 10.7% dels autònoms encara no han decidit si agafen uns dies de vacances o no al llarg d'aquest 2020.Una altra de les qüestions preguntades és per la situació del negoci durant les vacances. Així, del 27,4% que afirma que anirà de vacances, el 4,5% afirma que no tancarà el negoci perquè deixa els empleats a càrrec i el 5,4% apunta que pot seguir amb la seva activitat des de qualsevol lloc.El 17,5% restant ha afirmat que descansarà uns dies i sí que tancarà el seu negoci o activitat.Quatre de cada deu autònoms (39,7%) assenyala que en aquest any de pandèmia no anirà de vacances i intentarà recuperar l'activitat perduda en els últims mesos.El col·lectiu d'autònoms acostuma a tenir més dificultats per agafar vacances i el 20,4% afirma que "mai" ha pogut tancar el negoci des que és autònom.

