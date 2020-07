Ripollet tanca un casal d'estiu esportiu per un positiu de Covid-19

‼️ Anul·lades les activitats del casal d’estiu de @RipolletEsports, davant la confirmació d’un cas positiu de #Covid19 en un dels grups. https://t.co/K8jvuxIS4C — Ajuntament Ripollet (@AjRipollet) July 27, 2020

L'Ajuntament de Ripollet ha tancat un casal d'estiu esportiu en confirmar-se un positiu en un grup, segons ha informat el consistori a través de les xarxes socials. Es tracta del casal esportiu que se celebra cada any en instal·lacions municipals.Des de la Regidoria d'Esports han informat aquest dilluns que una persona ha donat positiu per la Covid-19 en un dels grups del casal i davant d'això s'ha decidit anul·lar les activitats per aquesta setmana. Es dona la circumstància que aquesta era la darrera setmana del casal, motiu pel qual s'ha donat per acabat.Esports ha explicat que s'ha contactat amb totes les famílies participants "per tal que compleixin les mesures sanitàries de protecció per evitar al màxim els riscos de contagi".

