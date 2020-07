El govern espanyol planteja corredors segurs entre el Regne Unit i les Balears

La ministra de Turisme, Reyes Maroto, diu que el govern espanyol planteja crear corredors segurs entre el Regne Unit i les Balears i que s’excloguin les illes –Balears i Canàries- de la quarantena obligatòria fixada pel país britànic.En una roda de premsa aquest dilluns a Eivissa, Maroto ha assegurat que estan treballant intensament amb el Regne Unit per resoldre la situació el més aviat possible i ha recordat que la situació epidemiològica a les Balears és millor fins i tot que la del Regne Unit. A més, ha recordat que el corredor segur establert amb Alemanya a les illes va funcionar i que és una “experiència” a tenir en compte.La ministra ha insistit que el mercat britànic és un dels principals emissors de turistes i que espera que la feina coordinada entre el govern balear i l’espanyol permeti adoptar la mesura aviat.Maroto no ha detallat si la mesura inclouria també les Canàries, per a les quals demana eliminar la obligatorietat de fer quarantena, i ha dit també que si hi ha altres CCAA que els presenten propostes similars, les traslladaran al govern britànic.Maroto ha insistit que són destinacions segures i que els brots que hi ha a Espanya estan sota control. Ha admès que els més grans són els que afecten Barcelona, Lleida i Saragossa però que s’està fent un esforç molt important per controlar-ho. “El govern està treballant no només amb el Regne Unit sinó amb el conjunt de la UE per enviar un missatge de confiança”, ha insistit.La ministra ha recordat també que els controls a viatgers que s’estan fent a Espanya són els que fixats pel conjunt de països europeus. D’altra banda, ha anunciat un pla d’inversió a les Illes Balears per reactivar el sector turístic i per allargar la temporada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor