​Unes «vacances delictives» acaben amb un atracament, dos assalts i el robatori d'un vaixell

La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevella, al Baix Segura, un home de 32 anys natural de Molina de Segura, a Múrcia, com a presumpte autor de quatre robatoris amb violència i intimidació i un delicte de sostracció d'una embarcació, en el que la Benemèrita ha qualificat com a "vacances delictives". L'home va estar allotjat en un aparthotel de la localitat durant quatre dies i en aquest temps va atracar un establiment, va assaltar una dona gran, va amenaçar amb un ganivet un agent immobiliari i va robar un vaixell al Club Nàutic.El detingut, que actuava de forma extremadament violenta contra les seves víctimes, ja ha ingressat a presó, tot i que les investigacions continuen obertes i no es descarta que se li puguin atribuir més delictes, ha indicat la Guàrdia Civil en un comunicat.El primer delicte conegut va ser el robatori de l'embarcació, aparcada al Club Nàutic de Torrevella, amb la que "va navegar a gran velocitat", la qual cosa va generar "alarma per la zona", i la va abandonar una estona després.El dia següent, va assaltar un establiment 24 hores, d'on es va emportar els diners en efectiu i el mòbil de la dependenta, a qui va amenaçar amb una ampolla de cervesa, i fins i tot li va dir que la mataria sinó li donava el que demanava. Abans de fugir, la va obligar a amagar-se en un magatzem i no sortir.Poc després, els investigadors van conèixer un cas d'un agent immobiliari a qui va apuntar amb dos ganivets al coll mentre li estava mostrant l'interior d'una casa. Per la por, no es va atrevir a denunciar el robatori, ja que el va amenaçar amb matar-lo a ell i la seva família.Després de diverses gestions, els agents van localitzar l'aparthotel on estava allotjat. En el registre es van trobar diverses proves que l'incriminaven en els delictes.

