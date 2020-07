La meitat dels empresaris de Catalunya esperen una caiguda d'ingressos i beneficis en el pròxim any

Un 48% de les empreses catalanes calcula reduir la facturació en els pròxims dotze mesos i un 52% preveu una caiguda de la facturació, segons l'International Business Report de 2020 elaborat per Grant Thornton. L'optimisme dels empresaris de cara al pròxim any ha caigut gairebé a la meitat respecte el desembre de 2019 i ha passat d'un 40% a un 24%. Tot i això, els nivells de pessimisme no són "tan preocupants" com els registrats en el primer trimestre de 2011, del 8%.En comparació amb la mitjana estatal, les companyies catalanes tenen una visió més positiva, fins al 27%. En qualsevol cas, les xifres d'Espanya se situen per sota de la percepció dels directius a la Unió Europea, amb un 29%, i les dades a escala global, del 43%."En l'anterior crisi, els empresaris van pronosticar un deteriorament profund i estructural. En aquesta ocasió sembla que confien en una recuperació més ràpida de l'economia. De totes maneres, les dades macroeconòmiques són preocupants, [...] i caldrà estar atent al desenvolupament de la pandèmia en la segona meitat de l'any", ha assegurat el president de Grant Thornton, Alejandro Martínez Borrell.Tres de cada quatre directius a escala estatal creuen que la incertesa econòmica perjudicarà les seves organitzacions, una xifra que cau lleugerament fins al 72% a Catalunya. No tenir un horitzó de seguretat econòmica a la vista pesa més a Espanya que a la Unió Europea (59%) o a escala global (66%).A Catalunya, un 27% empresaris afirmen haver reduït els ingressos o la facturació en gairebé més d'un 5% en els últims dotze mesos, una xifra inferior a la mitjana estatal (28%), europea (42%) i global (37%), però lleugerament superior a la de Madrid (26%). D'acord amb aquesta dada, un 48% dels directius espera reduir els ingressos durant el següent exercici.Pel que fa als beneficis, un 52% dels directius temen un descens notable, un percentatge major al dels madrilenys (40%) o la mitjana estatal (44%).La crisi actual també ha impactat en les perspectives de demanda exterior. Un 23% dels empresaris catalans i un 24% dels espanyols preveu incrementar les exportacions, per sota del 40% registrat a finals de l'any passat. Tot i això, la xifra és millor que la mitjana europea.En referència a l'ocupació, només un 24% dels empresaris catalans tenen previst augmentar la contractació durant el pròxim any. "Les millors perspectives de creació d'ocupació dels nostres empresaris en aquesta crisi en comparació amb la de 2012 és una bona notícia i s'explica en gran manera perquè, a diferència d'aleshores, ara tenen a la seva disposició el sistema d'ERTO", ha assegurat Martínez Borrell.

