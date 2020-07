Tres morts ofegats a les platges catalanes el cap de setmana

Un home de 75 anys va morir el passat dissabte a la tarda ofegat a la cala de Sant Jordi d’Alfama de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), on onejava la bandera verda.Segons informa avui dilluns Protecció Civil, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre l’avís del socorrista de la platja a les 17.11 hores alertant que un home s’havia ofegat i estava inconscient a la sorra. Fins al lloc s'hi van traslladar diverses unitats del SEM, que van intentat reanimar-lo sense èxit.Amb aquesta i les dues víctimes mortals d'ahir a L'Estartit , ja són 10 les persones ofegades des de l’inici de l’estiu a les platges catalanes.Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguen vigilades.Podeu consultar-leson trobareu la informació de la bandera que hi oneja, els serveis que ofereix, i enguany també si la platja té l’aforament complet.Si observeu que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l’aigua cal avisar urgentment el socorrista o al telèfon 112 per facilitar la seva actuació ràpida. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l’aigua i ens posi en risc.

