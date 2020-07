Els ajuntaments del Baix Segre sol·liciten que no es prorrogui el confinament

Els alcaldes d'Aitona, Alcarràs la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre van acordar en un reunió celebrada aquest diumenge demanar al Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) que en la reunió prevista per aquest dilluns "es revisi la millora epidemiològica detectada en aquests sis municipis" per tal que no es prorrogui el confinament més estricte vigent des del 15 de juliol en aquestes sis poblacions, a més de Lleida, el qual finalitza aquest dijous a les 16 hores.En aquest sentit, els alcaldes sol·liciten que en aquestes sis localitats del Baix Segre s'apliquin les mateixes restriccions vigents actualment a la resta de municipis del Segrià i de l'àrea de metropolitana de Barcelona.Els responsables municipals d'Aitona, Alcarràs, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre esgrimeixen com a argument per sol·licitar aquesta mesura les declaracions fetes pel secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, en què assegurava que confiava poder començar a relaxar les mesures restrictives imposades al Segrià pel brot de covid-19 a finals d'aquesta setmana, en la qual es determina que si es compleix les previsions del Procicat, dijous 30 de juliol es podria arribar a una situació en què hi haguessin més altes que ingressos hospitalaris, un fet que "permetria començar a pensar en relaxar totes aquestes mesures".A més, els alcaldes destaquen que les mesures actuals "encara escanyen més el ja debilitat teixit econòmic" d'aquests localitats i recorden que la majoria dels positius detectats a Aitona, Alcarràs, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre "són asimptomàtics", i que aquests "han aflorat arran dels cribratges massius que s'estan duent a terme aquestes últimes setmanes a les diferents activitats econòmiques i residències de la tercera edat".Els alcaldes del Baix Segre es van reunir aquest diumenge per avaluar la situació social i econòmica d'aquests municipis després de 12 dies d'aplicació de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s'adoptaven noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del rebrot de coronavirus.

