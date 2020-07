Marató de rescats al medi natural

Aquest cap de setmana hem fet 16 salvaments de muntanya: rescats que impliquen desplaçaments verticals (com aquest gruatge a Castellar del Vallès) o tècniques d'escalada. La majoria els fa el Grup d'Actuacions Especials #GRAE de #bomberscat 👉https://t.co/fAIumhvA3m pic.twitter.com/2d2tgz3Huy — Bombers (@bomberscat) July 26, 2020

Els Bombers de la Generalitat han fet fins a 16 rescats al medi natural durant aquest cap de setmana. És el cas d'un menor a Castellar del Riu (Berguedà) que va patir una caiguda des d'una alçada d'uns 3 metres el dissabte i va picar de cara contra les roques. Va perdre la consciència i va ser evacuat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en helicòpter en estat greu.Segons els Bombers, aquesta meitat d'any des de l'1 de gener i fins al 30 de juny han fet 532 serveis com rescats en coves o de muntanya, mentre que l'any passat van ser 518 en el mateix període.Concretament, s'han fet 342 serveis de muntanya, 143 serveis de recerca de persones perdudes, 28 rescats en medi fluvial, 18 en medi marítim i 1 en coves i pous.El mateix dissabte un ciclista va patir una forta caiguda a l'Ullar, a Sant Quirze Safaja (Moianès) i es va lesionar la cama. El seu acompanyant va avisar els serveis d'emergència que portava una alarma, que va servir per poder-los localitzar ràpidament des de l'aire. L'helicòpter el va traslladar fins a Sant Miquel del Fai, on s'esperava l'ambulància del SEM.El mateix dissabte, una dona va caure a la Vall d'en Bas (Garrotxa) i va patir una lesió a una cama. L'helicòpter dels GRAE la va extreure d'uns gorgs i una ambulància del SEM la va portar a l'Hospital d'Olot. D'altra banda, un home també va caure a uns penya-segats de Palafrugell i els GRAE van accedir on era fent ràpel. Des d'allà el van extreure mitjançant un gruatge amb l'helicòpter. A Colomers (Vall d'Aran) es va rescatar una dona amb una lesió al turmell i a Camarasa un escalador també es va lesionar el turmell, que va ser traslladar al CAP de Balaguer.A Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) un excursionista va patir una lesió al turmell al Congost de Mont-Rebei i l'helicòpter el va portar a l'Hospital de Tremp, mentre que a Alt Aneu (Val d'Aran) van rescatar un home que va patir esgotament mentre feia una ruta.Aquest diumenge han rescat un home lesionat al genoll a Manresa que ha traslladat a l'hospital de la mateixa ciutat i una excursionista lesionada del turmell a l'Estany Gento (Pallars Jussà), en aquest cas en helicòpter. A Castellar del Vallès una dona ha patit una caiguda al Barranc dels Estrets i com que era incapaç de sortir del riu un helicòpter li ha fet un gruatge i l'han traslladat a l'Hospital Taulí.A més, a Alcover (Alt Camp) una dona s'ha desmaiat al camí del Niu de l'Àguila i l'han acabat traslladant en helicòpter fins a Alcover, mentre que a La Febró (Baix Camp) un home ha patit una caiguda en uns gorgs del riu Siurana. Dues dotacions terrestres han pentinat el terreny però a causa de l’afluència de gent i la mala cobertura telefònica ha estat l’helicòpter dels GRAE qui ha acabat localitzant la víctima des de l’aire i n'ha fet e gruatge i l'ha portat fins Prades, on una ambulància del SEM l'ha traslladat a l’Hospital de Sant Joan de Reus.A Setcases, han recollit amb helicòpter un excursionista indisposat i l'han portat a l'Hospital Trueta de Girona; i a Capolat (berguedà) ha caigut un ciclista i s'ha fet un cop al cap i se l'ha rescatat també amb helicòpter, que l'ha portat a Berga. Finalment, a Palafrugell un jove s'ha enfilat a unes roques a la platja del Golfet i ha provocat despreniments que l'han impedit baixar. Després d'intentar-lo remuntar amb cordes l'han acabat traient fent un gruatge amb l'helicòpter.

