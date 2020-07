El Govern sancionarà l'Arquebisbat de Barcelona per la missa no autorizada a la Sagrada Família

El president, Quim Torra, ha comparegut aquest dilluns per demanar a la ciutadania "compromís cívic" i responsabilitat per contenir els contagis de coronavirus. En cas contrari, ha assegurat que el Govern actuarà. "No em tremolarà el pols. Estic deslligat i no em doblegarà cap pressió ni lobby si els experts demanen prendre decisions", ha dit. El president ha anunciat també l'obertura d'un expedient sancionador a l'Arquebisbat de Barcelona per la celebració ahir d'una missa per les víctimes de la Covid-19 a la Sagrada Família malgrat l'ordre del Procicat."Tots som igual i si el Govern pren unes mesures per la salut de les persones, tots les hem de complir", ha dit, i ha lamentat que es fes la cerimònia ahir, que no tenia l'aval del Procicat. Torra ha carregat contra el cardenal Joan Josep Omella, que va dir que les mesures del Govern atacaven la llibertat de culte. "Lamento que durat tots aquests anys s'hagi oblidat de la Constitució i els drets fonamentals i els drets humans. Lamento que durant aquests anys no hagi alçat la veu per condemnar la repressió que viu Catalunya", ha apuntat.Segons Torra, els pròxims 10 dies són els "més importants" de l'estiu. "Si no som capaços de començar a redreçar aquesta crítica situació amb solidaritat i col·laboració", haurem de retrocedir", ha avisat. Torra ha demanat col·laboració ciutadana per evitar prendre "mesures que no desitgem" i ha comparat la situació epidemiològica actual a Catalunya amb l"avantsala" del confinament del mes de març passat.

