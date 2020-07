Juli Fernàndez: «Sempre dic que soc un farmacèutic que fa de polític»

Fernàndez el dia que anunciava el seu comiat. Foto: Juanma Peláez

"Vam tenir l'oportunitat de tenir un govern honest i no ho vam aconseguir, perquè només hi vam apostar l'esquerra independentista"

Compareixença de Juli Fernàndez. Foto: Juanma Peláez

El passat 16 de juliol, el que va ser alcalde de Sabadell (entre 2015 i 2017) , i candidat per renovar el càrrec d'ERC, Juli Fernàndez (Sabadell, 1977), a les últimes eleccions anunciava que deixava de ser regidor . La situació desfermada per la Covid-19 ha motivat que dediqués el seu temps "a fer" de delegat del Govern a Barcelona. "Tinc 127 alcaldes de la primera corona metropolitana", amb qui ha de fer de "pont" amb la Generalitat.Avisa que no se'n va i que seguirà lligat al municipi, "perquè és la meva ciutat, m'agrada i no per haver estat alcalde". Defensa el projecte republicà per a la ciutat i el país i que malgrat la pandèmia, segueix l'esperit viu i recorda tota la feina feta durant l'anterior mandat. Lamenta l'oportunitat perduda "d'haver tingut un govern honest" quatre anys més. Fernàndez, per un moment, ha deixat aquest centenar de batlles aparcats per atendre- Deixo de fer de regidor, però segueixo compromès i militant amb la causa republicana a la ciutat i fer la Sabadell republicana. Quan no era regidor ja ho feia, fa 20 anys que milito a ERC i treballo per això, cada vegada des del lloc que m'ha tocat. Segueixo a l'executiva local del partit i sempre que em demanin l'opinió la donaré i quan no, també.- Qualsevol persona que s'estima la seva ciutat, però no per haver fet d’alcalde, perquè és així, vol el millor. Hi ha una frase que ho diu: "Sabadell és capital de les terres catalanes i el món en general". Això ho dic, perquè qualsevol sempre voldrà el millor per a la seva gent. Ja sigui des de l'àmbit públic o privat, sempre actuaré per aconseguir el millor, però ja ho feia quan exercia com a farmacèutic, d’alcalde i ara com delegat del Govern i en el que vingui en el futur.Ja existia i el meu objectiu, quan vaig accedir fa dos anys, era donar-li un valor. Sí és cert que ara es veu més amb la Covid-19, però bàsicament soc d’ajuda sobretot amb municipis mitjans i petits. També contribueix que hagi estat alcalde, perquè els entenc quan s’enfaden. Per exemple, amb el Gloria també es va veure de la importància del delegat, al Maresme estaven molt contents. I també amb la línia de subvencions, perquè ajudem a explicar-ho.Ara tinc una intensitat molt alta. El delegat del Govern ha de representar la Generalitat, coordinar les polítiques i fer de vincle amb l'administració local. Ara està ben estructurat i té tota la feina ben travada. A mi m'agrada i m'ho passo bé.- Fer d’alcalde de la ciutat és el més important i ja ho he fet. Sempre he estat a disposar pel que calgui, ara faig de delegat del Govern. Sempre dic que soc un farmacèutic que fa de polític. Això és important, perquè una cosa és ser i l'altre fer. Sempre he fet allò que m'han plantejat i m'ha agradat.- El que he viscut a l’Ajuntament ha estat molt emocionant, també he passat d’altres moments menys bons. Això em recorda una frase de l’exalcalde Joan Carles Sánchez: “Sempre és un honor, però no sempre és un plaer fer d’alcalde de la teva ciutat”. Bé, i per què no? Potser algun dia tornaré a fer d’alcalde. No m’ho plantejo. Ara he tancat una etapa i durant aquest any he intentat que el meu grup municipal creixés. Potser en aquest període us heu preguntat: "Per què en Juli no diu res?". Creia, i crec, que hi havia coses que no em tocava fer i els meus companys havien de tenir l'oportunitat de créixer i quan arribés el moment del meu adeu, que havia d’arribar, hi hagués un equip fort i sòlid com l’actual. Estic molt orgullós d'ells, són molt bons.- La nostra feina és seguir creixent, sumant més gent. Evidentment, quan més en tens és més difícil, però tenim capacitat per fer-ho. Si vols guanyar, que no m’ha passat mai, has de ser molts. He fet d’alcalde, però no he guanyat mai i, per tant, el següent repte o objectiu és guanyar. Intentaré ajudar en tot el que pugui des d’on sigui i m’hi deixaré la pell. Hi ha molta gent, i molt diversa, d’ERC i quan hem estat al govern hem pogut ensenyar el que volíem fer i ara també des de l'oposició.Al cap i a la fi, és aquesta Sabadell republicana que vol dir que la gent tingui el màxim d'oportunitats i l'Ajuntament del seu costat. Com per exemple, fer front a les elèctriques quan governàvem . Tot plegat, per viure millor i perquè Sabadell sigui clau en aquesta república que volem construir.- Estic convençut que en els anys que vam governar, això havia desaparegut. En les últimes eleccions vam tenir l'oportunitat de tenir un govern honest i no ho vam aconseguir, perquè només hi vam apostar l'esquerra independentista , la resta de forces es van decidir pel PSC. Això no és el que més ajuda.- En un moment vaig pensar que no seria possible, no creia que aquells que havien portat a la ciutat a la pitjor crisi de la democràcia tornessin a governar, però es veu que per Podem i Junts per Sabadell això no era un problema.- És tan senzill com agafar la imatge del sopar electoral de la pista coberta d’atletisme de 2011 i mirar qui hi ha a la fotografia. És un exercici bastant senzill de fer. Però és el que la gent ha triat i el que els regidors i regidores de l’Ajuntament han escollit. Per això, tot el respecte institucional, però com t'he dit el meu objectiu és guanyar.- Seran molt exigents i els esforços s’hauran de posar cap a la recuperació social i econòmica. D’altra banda, també pot servir per tapar d’altres coses que ja se sabien que no podien passar. Però el més important que hem de fer és dedicar-nos a mesures que ajudin a la recuperació social i econòmica, perquè venen moments complicats i des d’ERC farem propostes en aquesta línia. I en aquest sentit que hi hagi idees diferents és bo i no passa res si en algunes coses no estàs d’acord, per contrastar. Estic convençut que les iniciatives que es presenten es fan perquè són les millors i és bo poder exposar-les. Crec que el que tothom vol és que hi hagi propostes per millorar la ciutat. En els moments que vindran, que seran complicats, necessitem talent, de dins, de fora... de tothom.- Per exemple, el servei d’urgències i emergències socials, que el vam crear en l’anterior mandat, s’hi haurà d’estar molt a sobre i ara més que mai cal posar-lo sobre la taula; el suport al comerç i a la indústria, en l’àmbit de la digitalització, per fer que la gent compri de forma online i no en una plataforma, i la mobilitat, que és un repte bestial. Tenim una oportunitat per transformar la ciutat totalment, treure vehicles de l’espai públic per recuperar-lo per a la ciutadania i això no vol dir cremar-los tots, perquè hi ha aparcaments que tenen concessions que podem recuperar i aparèixer places per diversos punts de la ciutat. Hi ha eixos cívics, els carrils bici... però clar! Si no poses bicicletes elèctriques a disposició de la gent, serà difícil que es facin servir, per tant, cal la creació d’un servei públic de bicicletes. Hi ha moltes idees, les tinc totes al cap.- Era una proposta que, si estigués governant, ara estaria fent-se. El que és bo és que tot això estigui sobre la taula. I em diràs, és factible? Del que he dit, la majoria. Ara és el moment de la inversió pública, seria un error no fer-ho. La situació de l'Ajuntament és bona, tenim el superàvit que si l'Estat ens el deixa fer servir, que hauria de ser el normal, tenim capacitat de deute. Som les administracions públiques les que hem d'intervenir sinó tindrem un problema. Ara és el moment de fer-ho.- És una afectació en la despesa corrent i no en les inversions. Hauríem d’intentar trobar la manera.- No són dues coses contradictòries. Quan era alcalde, per molt que dediqués tots els meus esforços que tots els meus veïns visquessin el millor possible, no feia que deixés de ser independentista, ni deixava de treballar perquè Catalunya fos un Estat. Ara és el mateix, seguiré treballant per la recuperació del país i el benestar dels meus veïns. Crec que tot això seria molt millor si tingués la capacitat d’un Estat.- Una cosa no té relació amb l'altra. La millor manera d’aconseguir-ho, de mostrar com es pot aconseguir és governant. Ensenyar que quan governes prens decisions que milloren la vida de la gent i el que hem de fer és guanyar eleccions. Governar, governar bé, perquè cada vegada hi hagi més gent que et faci imposar-te als comicis. Només tenim això: els vots de la gent. L’Estat té moltes coses, espies, jutges... Què necessitem? Consensos molt amplis i una capacitat de govern dins d’aquest consens independentista. Encara no hem guanyat eleccions més enllà del 50% i explicar-nos molt. Si som capaços de donar respostes solvents a la situació de la Covid-19 serà una variable més.- Sí, no sé si amb bata blanca, però sí, hi tornaré. Això és com ser pare, ho tindré per sempre. Quan deixi la política, ho faré. De fet, els meus fills m'ho pregunten: “Quan tornaràs a ser farmacèutic?”.

