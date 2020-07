Torra, sobre possibles noves restriccions: «No em doblegarà cap pressió ni lobby»

El president, Quim Torra, ha comparegut aquest dilluns per demanar a la ciutadania "compromís cívic" i responsabilitat per contenir els contagis de coronavirus. En cas contrari, ha assegurat que el Govern actuarà. "No em tremolarà el pols. Estic deslligat i no em doblegarà cap pressió ni lobby si els experts demanen prendre decisions", ha ditSegons Torra, els pròxims 10 dies són els "més importants" de l'estiu. "Si no som capaços de començar a redreçar aquesta crítica situació amb solidaritat i col·laboració", haurem de retrocedir", ha avisat.Torra ha demanat col·laboració ciutadana per evitar prendre "mesures que no desitgem" i ha comparat la situació epidemiològica actual a Catalunya amb l"avantsala" del confinament del mes de març passat.El president -que ha comparegut acompanyat del nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon- ha informat de les darreres dades epidemiològiques. En la darrera setmana els positius per Covid-19 a Catalunya han passat de 3.485 a 5.487 i a data d'ahir hi havia 75 persones ingressades en unitats de cures intensives, mentre que el 20 de juliol n'hi havia 57.Torra també ha assegurat que en l'última setmana s'ha passat de fer 42.000 proves PCR a 62.000. El president també ha informat que la mitjana d'edat dels contagiats és de 37,5 anys.El president ha centrat la seva intervenció a insistir en la necessitat de mantenir les mesures de prevenció. Ha posat el focus en la interacció social , que ha demanat que sigui "responsable", i també en la mobilitat. Torra no ha demanat a la ciutadania que es quedi a casa, sinó que apliqui en els seus desplaçaments les mateixes prevencions quotidianes. "Si anem a passar uns dies fora, fem el mateix que al dia a dia", ha demanat.Torra ha destinat un missatge directe als joves, demanant que respectin les recomanacions i prohibicions vigent. "Una botellada és un acte d'insolidaritat, ha afirmat el president. Torra també ha qualificat Catalunya de destinació turística "responsable", després de les recomanacions de França i les prohibicions de Bèlgica , així com l'obligatorietat de fer quarantena al Regne Unit si es procedeix de l'estat espanyol

