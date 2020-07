Un positiu i una vintena d'aïllats per coronavirus a una llar d'infants d'Osona

📢Comunicat de l’Ajuntament de #SantQuirzedeBesora

👉🏼Es detecta un cas positiu de COVID19 a la Llar d’infants Els Quirzets i s’activa tot el protocol de Salut Pública pic.twitter.com/JaGpI4kKmq — St Quirze de Besora (@AjStQuirzeB) July 26, 2020

Un infant de la llar d'infants de Sant Quirze de Besora (Osona) ha resultat contagiat de Covid-19. Aquest positiu ha obligat a aïllar una vintena de persones del municipi, segons ha explicat l'alcalde David Solà aLes persones aïllades són, a banda de l'infant contagiat, quatre criatures més, les seves cinc famílies i dues educadores. L'impacte sobre el centre educatiu és limitat ja que divendres va acabar el curs.La nena va tenir símptomes de gastroenteritis i, en sospitar que podia tractar-se de Covid-19, se li va fer la prova i va resultar positiva. L'Ajuntament va activar el protocol de Salut Pública i va alertar les famílies afectades de la llar d'infants els Quirzets.Al mateix temps, ha fet “una crida a la calma” i ha demanat responsabilitat i extremar les mesures de seguretat per evitar nous contagis. Segons David Solà, no hi ha cap evidència que aquest cas tingui relació amb el petit brot que s'ha produït els darrers dies a Ripoll amb una quinzena de positius.

