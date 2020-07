VÍDEO Localitzen un pescador d'Altafulla després de vuit hores surant al mar

El passat dissabte va arribar a la platja d'Altafulla una barca buida amb els motors apagats. Aquest fet va provocar que s'iniciés la cerca de la persona que hi anava a bord, ja que es temia que algú hagués caigut a l'aigua. Salvament Marítim va alertar els seus equips i va mobilitzar també efectius de Creu Roja.El dispositiu va durar prop de vuit hores i va consistir a recórrer tota la costa d'Altafulla i la de municipis veïns. També la Policia Local de Torredembarra va col·laborar en l'operatiu, així com un helicòpter de Salvament Marítim i efectius de la Guàrdia Civil.Malgrat tot, va ser una nau particular la que va localitzar un home de 70 anys aproximadament a una milla marítima de Roda de Berà, que té la seva segona residència a Altafulla i que tenia hipotèrmia.L'home té experiència en la navegació, per la qual cosa s'està investigant què hauria pogut passar.A sota, el vídeo de TV3 que recull el moment del rescat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor