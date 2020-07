​Falsa alarma: el cas sospitós d'un casal de Ripoll no tenia Covid-19

🔈Ens acaben de notificar que l’infant del casal de lleure de l’ESTIU ACTIU amb un familiar directe afectat per Covid ha donat negatiu en la prova PCR.⁣



Obrim fil ⬇️

⁣ — Ajuntament de Ripoll 🎗 (@Aj_Ripoll) July 26, 2020

Falsa alarma: el cas sospitós de Covid-19 d'un casal d'estiu de Ripoll no està contagiat. Aquest diumenge, es va rebre el resultat de la PCR feta a un infant i es va descartar que tingui el Covid-19.L'alerta va saltar dijous quan es va saber que un familiar del nen havia donat positiu per coronavirus. Ràpidament, es va decidir aïllar quatre monitors i una trentena d'infants d'aquest casal municipal . Concretament, eren nens i nenes de tercer i quart.L'Ajuntament de Ripoll ha informat puntualment a les famílies. A banda de la comunicació a la sortida del casal, es va trucar el dijous, el dissabte i el diumenge, ja amb l'anunci del negatiu. El resultat no es va saber fins ahir al vespre.Ara bé, els infants no podran tornar al casal fins aquest dimarts. I és, segons ha pogut saber, va ser impossible localitzar el responsable del CAP de Ripoll que ha d'autoritzar la represa de l'activitat. D'aquesta manera, avui els nens podran sortir de casa però encara no podran tornar al casal d'estiu.El casal Estiu Actiu de Ripoll està format per 4 casals diferents de la ciutat, amb grups dividits per edat. El grup afectat només incloïa infants de 3r i 4t de primària i des del consistori han remarcat que "mai" tenien contacte amb els altres grups de convivència. Així, encara que en el total d'infants a Estiu Actiu hi ha uns 140 nens de 4 a 16 anys, només aquest grup de 30 infants ha necessitat aïllament.A més, el consistori també remarca que des del Govern se'ls ha fet dues inspeccions per comprovar que complien els protocols i garantien la distància i separació entre grups.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor