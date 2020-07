Un home amb un brot psicòtic s'atrinxera amb el seu fill menor en un pis de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han intervingut en un pis de Manresa on un home s'havia atrinxerat amb el seu fill menor d'edat. Segons la policia catalana, la parella de l'home ha alertat a dos quarts de set del matí que s'havia tancat en una habitació amb el menor i ha explicat que estava tenint un brot psicòtic.Els Mossos s'han desplaçat al domicili, al carrer Pirineu, a la Barriada Mion de Manresa, i en veure que estava en un estat molt agressiu hi han intervingut el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i els negociadors per controlar la situació.En veure que estava envoltat, l'home s'ha autolesionat amb un ganivet des del balcó. Els agents del GEI han entrat a l'immoble pel terrat aprofitant el desnivell dels terrenys adjacents i l'han aconseguit reduir.Després de l'incident ha estat traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'hospital Sant Joan de Déu. L'actuació policial s'ha dut a terme encara amb el record recent del cas de la katana de Moià

