Puigdemont: «Aquestes setmanes he parlat més amb Junqueras que amb Torra»

Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya (JxCat), eurodiputat de la formació i expresident de la Generalitat, ha assegurat aquest diumenge al vespre en una entrevista a TV3 que aquestes setmanes ha parlat més amb Oriol Junqueras, líder d'ERC, que no pas amb el seu successor en el càrrec, Quim Torra. Puigdemont ha apuntat que tornaria a Catalunya en cas de ser investit de forma telemàtica pel Parlament -sempre i quan es presentés a les eleccions i fos el candidat amb més suports-, i ha desitjat que la negociació amb el PDECat per la integració a JxCat vol que acabi bé perquè hi té "bona relació", tot i que no ha concretat cap fórmula."Junqueras era la persona amb qui tenia més relació, i és normal que hi hagués desencontres perquè érem de partits diferents. I abans de compartir Govern només havíem parlat dues vegades", ha ressaltat Puigdemont, que ha indicat que per ell era "fonamental" tenir-hi una bona relació. "A mi algunes coses em van sobtar, i així li vaig dir. Però damunt dels desencontres i les deslleialtats, hi ha el gran acord de l'1-O. Aquesta és la seva fortalesa", ha ressaltat l'expresident, que ha apuntat la necessitat de ser "aliats" amb ERC "des de la mateixa trinxera" de l'independentisme.El líder de JxCat s'ha reivindicat com a "pragmàtic" -amb un somriure als llavis-, i ha insistit que la seva narrativa és incompleta en la mesura que "cadascú té la veritat". "No som una classe política tocada de la mà de Déu", ha apuntat Puigdemont. Pel que fa a les desconfiances entre socis, l'expresident ha insistit que estan parlant "tal com era desig mutu", perquè abans parlaven només amb intermediaris "que no sempre han estat fidels". "A vegades parlem sols, a vegades amb altra gent, i de manera pautada. Ho celebro i espero que no s'estronqui", ha ressaltat el líder de JxCat.Puigdemont ha evitat fer qualsevol comentari sobre la data de les eleccions -existeix pressió aquests dies sobre Torra per tal que eviti convocar-les a mitjans d'agost per fer-les a principis d'octubre, tenint en compte la crisi sanitària-, i ha recordat que és competència exclusiva del president. En relació a si serà candidat o no, ha assenyalat que si hagués de prendre ara la decisió s'inclinaria per no ser-ho, tot i que no ha tancat la porta a acabar-ho sent. Sí que ha indicat que la seva prioritat és "consolidar" l'espai de JxCat, i s'ha compromès a què siguin els afiliats els qui escullin la llista.Pel que fa a la relació amb el PDECat, que demà reuneix la direcció per abordar la situació generada pel naixement de JxCat com a partit sense haver arribat a un acord entre parts, ha assegurat que hi manté negociacions i també un bon vincle. "Acabarà bé", ha assegurat, al mateix temps que apuntava que bona part dels militants s'estan fent de JxCat. Com ha fet ell mateix, que ha indicat que no vol estripar el carnet del PDECat, un partit que es va fundar fa quatre anys i ha tingut una vida convulsa.En la part de l'entrevista que s'ha destinat a repassar els fets de la tardor del 2017, Puigdemont ha indicat que no hi havia res preparat per un escenari de "violència extrema" com el que va plantejar -segons ell- l'Estat. "El que ens vam trobar l'1-O era un joc de nens comparat amb el que hauria passat", ha recalcat l'expresident de la Generalitat. En el llibre publicat aquesta setmana, el líder de JxCat fa aquesta consideració: "No tenim res a punt" . Des de Palau, ha recordat Puigdemont, va considerar que no era "responsable" preparar res per un escenari de violència com el que pretenia l'Estat, amb una resposta "sagnant" per evitar la independència."Si Espanya hagués acceptat les condicions que jo estava plantejant, hauríem convocat eleccions", ha rememorat l'expresident, que aquells dies també va tenir molt contacte amb Artur Mas, que és qui el va escollir com a successor davant del veto de la CUP. "Ell pren les seves pròpies decisions", ha ressaltat Puigdemont sobre Mas, que aquests dies es manté en silenci sobre la trencadissa existent en l'espai de JxCat. Pel que fa als anticapitalistes, ha constatat que hi ha "més d'una CUP", i ha apuntat que ara fa setmanes que no parla amb Anna Gabriel, que el 2018 va marxar a Suïssa.Preguntat sobre el rei Felip VI, que apareix profusament en el llibre publicat aquesta setmana, li ha demanat que s'expliqués en un volum com el seu. Ha descrit la primera trobada que van tenir quan ell era president va veure la porta oberta perquè el monarca abonés el diàleg entre Puigdemont i Rajoy, però després va acabar avalant la violència policial i va anticipar l'aplicació del 155. El dia 3 d'octubre del 2017 és l'últim dia en què des de Palau es posen en contacte a la Casa Reial per conèixer el contingut d'aquell discurs, i des de Zarzuela ja queda clar que no els "agradarà".Pel que fa al Govern que encapçala Quim Torra, Puigdemont ha lamentat els "atacs vandàlics" contra el president, i ha destacat que l'executiu ha partit d'una situació "molt pitjor" que la del seu arran de la intervenció de l'autonomia. En relació a la pandèmia, ha defensat que la Generalitat "ha actuat molt bé" perquè s'ha "anticipat". "No s'ha amagat, ha donat la cara cada dia, no han maquillat les xifres, han explicat la veritat", ha apuntat l'expresident, que ha defensat les mesures preventives del Govern i també que la situació hospitalària no és tan greu com la viscuda a la primavera.

