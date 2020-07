Mor Lluís Serrahima, un dels pares de la Nova Cançó

Estimada Maria del Mar Bonet. Una abraçada llarga i càlida en un dia trist per a tots els que anàvem a casa seva, però molt especialment per a tu. Petons🌹 — Lluís Llach (@lluis_llach) July 26, 2020

Ha faltat en Lluís Serrahima, autor del text fundacional de la Nova cançó i de la lletra del "Què volen aquesta gent", entre moltíssimes altres coses.



DEPhttps://t.co/l5TbEY9iNS — Borja Penalba (@BPenalba) July 26, 2020

S’ha mort Lluís Serrahima, autor de la popular cançó “Què volen aquesta gent?” i un dels fundadors del moviment de la Nova Cançó. Una gran persona. El meu condol als seus familiars i amics https://t.co/WUkZM8N3aE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 26, 2020

Lluís Serrahima i Villavecchia ha mort aquest diumenge als 89 anys. Serrahima va ser el pare de la Nova Cançó després de redactar el manifest fundacional del moviment que va enlairar cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Raimon.Serrahima va ser el creador de lletres que han esdevingut himnes com "Què volen aquesta gent", popularitzada per Bonet, i d'altres peces de cançó protesta en català.L'any 2007 va ser guardonat amb la Medalla d'Honor de Parlament de Catalunya, juntament amb els components d'Els Setze Jutges. Serrahima ha estat recordat a les xarxes socials amb missatges de Lluís Llach, que ha enviat un escrit d'ànim a Maria del Mar Bonet."Ha mort Lluís Serrahima, el fundador ideològic i conceptual del moviment de la Nova Cançó. Descansa en pau, amic", ha escrit el cantautor Cesk Freixas. El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha expressat el seu condol a familiars i amics del difunt.

