Poble Lliure creu prioritari «teixir una unitat d'acció» de l'independentisme en els pròxims mesos

Poble Lliure ha celebrat aquest diumenge la seva III Assemblea Nacional, l'òrgan que reuneix cada dos anys tota la militància per tal d'adequar la línia política del partit. L'Assemblea d'enguany s'ha fet per la via telemàtica per tal de respectar totes les recomanacions sanitàries fruit del context actual.L'Assemblea ha servit per aprovar les línies estratègiques del partit per als propers dos anys, fins la següent trobada de la militància, i també ha renovat el Secretariat Nacional. Properament, Poble Lliure iniciarà una ronda de relacions polítiques amb partits i entitats per compartir les resolucions de l'Assemblea i les reflexions internes dels darrers mesos per tal de fer-les extensives al màxim d'actors polítics del país. "Considerem una prioritat teixir una unitat d'acció durant els propers mesos", asseguren en un comunicat.A nivell estratègic, Poble Lliure continua apostant per "la creació i reforçament d'estructures d'institucionalitat sobirana i republicana i d'espais populars de masses", eines que han de servir per articular "dinàmiques mobilitzadores" i "aliances entre formacions polítiques i socials compromeses amb la Ruptura Democràtica": el Consell per la República o l'ANC són els espais "útils" per la lluita independentista, i ho ha de ser també l'Assemblea de Càrrecs Electes.D’altra banda, la formació vol reforçar el sindicalisme de classe i nacionalment centrat i compromès amb la independència, la lluita contra el patriarcat, l’acció en defensa de la llengua catalana, la política d’internalització dels serveis bàsics, treballar per augmentar la inversió en sanitat i educació i instaurar el consum estratègic en clau republicana, entre altres línies de treball que ja tenen desplegades.Poble Lliure també continua apostant per un procés constituent d'arrel democràtica, ja que consideren que és necessari en tres nivells: "per construir la República des de la democràcia directa, per demostrar el caràcter rupturista de l’independentisme i per articular línies d’acció unitàries de les esquerres partidàries de la República Catalana independent".L'Assemblea ha aprovat també aprofundir en l'acció política de la lluita ecologista i la defensa del territori.Arrel del creixement del partit en els darrers dos anys, Poble Lliure s'ha dotat d'una "nova estructura més sòlida, que doni més importància al territori i ens permeti encarar el següent cicle polític", expliquen en el comunicat. També han aprovat la feministització de les estructures del partit, i l'impuls de l'Assemblea de Dones.Encara en l'àmbit organitzatiu, l'Assemblea Nacional ha aprovat la renovació del Secretariat Nacional, que estarà format per Guillem Fuster, Montserrat Casamitjana, David Hernàndez, Maria Besora, Arnau Comas, Judith Ribera, Adrià Guimerà, Núria Alcaraz, Roger Sallas, Aina Solà, Toni Casserras, Anna Pagès i Roger Castellanos; garantint l'equilibri territorial i la paritat.Amb relació a la CUP, Poble Lliure continuarà donant suport a la proposta política de la Unitat Popular per tal d'assolir que la gran majoria de la població vegi en l'independentisme d'esquerres el model necessari per a viure en dignitat i justícia social."Una CUP oberta amb l'objectiu de ser un espai de masses ampli, independentista i d'esquerres, continua sent l'aposta per desplegar aquesta proposta, demostrant la seva voluntat i capacitat per a governar el país", afirmen en el comunicat.

