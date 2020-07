El Govern anunciarà més mesures per frenar els contagis

El Govern català augmentarà les mesures contra la pandèmia. El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà aquest dilluns en roda de premsa a partir de les 9,15 hores del matí per informar de les decisions preses per l'executiu amb l'objectiu de frenar el ritme de contagis.Torra estarà acompanyat del secretari de Salut Públic, Josep Maria Argimón. Les noves ordres de l'executiu català arriben després que aquest divendres passat s'anunciés el tancament de tots els locals d'oci nocturn del país per intentar reduïr la corba d'infeccions, sobretot en la franja de gent jove.A Catalunya s'ha disparat el nombre de brots de coronavirus de 52 a 89 en només quatre dies. En aquest context, l'àrea més afectada pels contagis és la metropolitana, mentre que al Segrià se'n sumen 19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor