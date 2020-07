Agredeix el seu sogre i s'escapa pels carrers de Barcelona disparant trets d'escopeta

Aquest migdia, un home n'ha agredit un altre, que fins feia poc era el seu sogre, segons informa el TOT Barcelona al carrer Pau de Sant Martí de Barcelona. Després de colpejar l'home, l'agressor i els seus acompanyants, que eren els seus pares, han fugit en un cotxe blanc i han disparat com a mínim dos trets amb el que podria ser una escopeta.Els trets no han causat cap ferit, però l'home agredit s'ha donat un fort cop al cap i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital del Mar.La policia ha trobat un cartutx sense detonar prop del lloc on s'han produït els fets. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió.