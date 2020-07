L'embolic entre Tebas i el Fuenlabrada pot acabar amb l'Elx en play-off d'ascens

Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados...del @CFuenlabradaSAD , seguisteis todas las instrucciones que os dió @laliga, el único responsable de viajar a A Coruña, soy yo, quién tomo esa decision. NADIE más.

EL FUTBOL OS DEBE UNA. Ánimo, está oportunidad llegará. pic.twitter.com/0gkJRLbl5K — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 26, 2020

L'Elx serà un dels equips que disputarà la promoció d'ascens a Primera Divisió després que LaLiga hagi decidit, aquesta tarda, suspendre el partit del CF Fuenlabrada i el Deportivo de la Corunya definitivament, "per causa excepcional i/o de força major", davant la impossibilitat de fixar una data per disputar el partit.Segons el comunicat de LaLiga, el club havia proposat dues solucions: esperar per jugar el partit quan es recuperessin els jugadors - ja són 28 el total de positius per coronavirus al club, entre jugadors i staff tècnic - afectats per la malaltia, un d'ells hospitalitzat a la Corunya; o bé suspendre el partit definitivament.Aquesta seria l'opció per la qual s'ha decantat l'organisme esportiu, que ha manifestat "el seu absolut agraïment davant la generositat esportiva demostrada pel CF Fuenlabrada amb la seva disposició a acollir-se al principi pro-competitione i acatar la decisió", diu en un comunicat. "Gestos així, que representen els valors esportius del futbol, afrontant un sacrifici individual en benefici del col·lectiu, es fan especialment rellevants en moments tan difícils com els que estem vivint i en els que hem vist poques actituds tan generoses", continua el comunicat.El CF Fuenlabrada, per la seva banda, ha emès avui dos comunicats en què, primer assegura que "acatarà la decisió que prenguin les autoritats competents" respecte al partit pendent, i unes hores més tard ha rebutjat que LaLiga fos l'òrgan decisori sobre aquest partit, ja que qui ho ha de fer és el Consell Superior d'Esports (CSD), i per tant, encara no es consideren apartats del play-off d'ascens.El mateix president de LaLiga, Javier Tebas, s'ha responsabilitzat a sí mateix d'haver permès el viatge dels jugadors del club madrileny malgrat estar pendents dels resultats dels test PCR que s'han de realitzar tots els jugadors, i el resultat positiu dels quals es va conèixer un cop l'equip del CF Fuenlabrada ja es trobava a Galícia.Malgrat aquestes expressions d'agraïment al CF Fuenlabrada, l'organisme ha assegurat que es continuarà endavant amb l'expedient obert per esclarir els fets, la resolució del qual depèn del jutge de Disciplina Social de Laliga.A hores d'ara no es coneix encara quan es disputaran els parits de promoció d'ascens a Primera Divisió, que s'havien de jugar aquest 30 de juliol però que van quedar ajornats sine die arrel de la suspensió del partit entre el Fuenlabrada i el Depor.En cas de disputar el partit i que els madrilenys sumessin un punt, serien ells qui disputarien els play-off d'ascens, però si se suspèn definitivament el partit, és l'Elx qui es queda amb la sisena plaça. L'Elx ha jugat 21 temporades a Primera i 39 a Segona. L'Elx s'enfrontarà al Saragossa en el playoff d'ascens a Primera Divisió.

