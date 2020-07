El trànsit a la Jonquera cau un 16,7% després de la recomanació de França de no viatjar a Catalunya

El trànsit a la Jonquera ha caigut un 16,7% respecte la setmana passada després de la recomanació que ha fet el primer ministre de França, Jean Castex, de no viatjar a Catalunya. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), aquest dissabte, un dia després de les declaracions de Castex, es van registrar 17.250 moviments en sentit d’entrada a l’Estat, un 53,3% menys que el mateix dissabte de l'any passat.El trànsit per sortir de l’Estat per la Jonquera ha caigut molt menys, només un 4,3% respecte la setmana passada, i un 43,8% respecte el 2019. Concretament, aquest dissabte van sortir de l’Estat per l’AP-7 14.900 vehicles. El primer ministre francès,Jean Castex, va desaconsellar divendres als francesos anar a Catalunya pels rebrots de covid-19, una recomanació queja ha estat criticada pel conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, perquè s'ha fet "sense diàleg i de manera sobrevinguda" . Castex va dir que les autoritats franceses estan "en discussió" amb les espanyoles i les catalanes perquè "vigilin que el flux d'Espanya a França sigui el més limitat possible". En una visita a l'aeroport de Roissy, Castex va dir que hi hauria una "gran vigilància" a la frontera per "protegir els ciutadans".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor