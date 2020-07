Urkullu també fa el seu «M'explico»

Urkullu hipócrita

Per Anonim 1234 el 26 de juliol de 2020 a les 17:45 0 0

Aquest Urkullu va actuar com un hipócrita, va fingir que ens volia ajudar a independitzar-nos però en realitat va venir a convencer-nos de que no declaressim la independencia. La seva proposta de "independencia sí... però sense passos unilaterals" és la prova, perquè ell (com tothom) sap molt bé que la independencia no pot arribar si no és per via unilateral. Es el tipic cas de fingir que està a favor nostre però posant una condició (que espanya ho accepti) que sap que no es cumplirà mai. No va fer de mediador: va venir a aturar la independencia fingint que venia a ajudar-nos a aconseguir-la. Els bascos sempre han fingit estar a favor nostre però en realitat no ens poden veure ni en pintura, i no volen ni sentir parlar de que Catalunya s'independitzi.