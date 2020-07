L'Arquebisbat de Barcelona portarà als tribunals les mesures contra els rebrots

L'Arquebisbat de Barcelona ha afirmat que durant els pròxims dies iniciarà "les accions legals oportunes contra l'arbitrarietat i la indefensió que sofregeixen el dret a la llibertat religiosa i a la llibertat de culte".Ho ha dit en relació a les mesures de la Generalitat davant dels rebrots, que prohibeixen en diversos municipis les trobades i reunions de més de 10 persones, incloent els casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres. L'Arquebisbat ha recordat que aquests drets es troben "constitucionalment protegits". La Sagrada Família acollirà aquest diumenge una missa en record de les víctimes de la Covid-19, en una cerimònia que tindrà un aforament màxim del 23% i on es prendrà la temperatura als assistents.En un comunicat, l'Arquebisbat ha considerat "injusta i discriminatòria" la previsió de limitar a 10 persones l'assistència als actes religiosos i ha anunciat que davant del "poc previsible" canvi d'actitud de Salut en els propers dies emprendrà les accions legals. Ha defensat que des de l'església han estat "molt acurats i respectuosos per mantenir les normes sanitàries exigides per als espais tancats, presentades en tot moment a l'administració, comptant amb el vistiplau dels metges". Han afegit també que per a altres locals interiors més reduïts l'aforament s'ha reduït al 50%.Pel que fa a la missa d'aquest diumenge per la pandèmia, l'Arquebisbat ha recordat que només podran assistir presencialment a la cerimònia els familiars dels difunts, els representants dels sectors de l'alimentació, de les residències d'ancians, dels tanatoris, dels cementiris, dels periodistes i venedors de premsa, dels hotelers, de les entitats caritatives, de les autoritats que ho desitgin i altres persones que comptin amb la invitació que han rebut les últimes setmanes.Així, ha demanat a les persones que vulguin participar presencialment en la celebració "que considerin la conveniència d'assistir o participar a través dels mitjans de comunicació. "En tot cas els assegurem que aquesta tarda les mesures aplicades a la Sagrada Família seran, fins i tot, més rígides que les aplicades des d'ahir al matí a les visites de turistes i que l'aforament serà del 23% de l'aforament legal màxim", ha explicat en un comunicat. Aquest 23% equival a un màxim de 500 persones.L'Església de Barcelona ha defensat el compliment estricte de totes les mesures sanitàries vigents i ha recordat que aquestes han estat "considerades suficients" per l'administració pública per a l'obertura aquest dissabte de la Sagrada Família als turistes. Addicionalment però s'ha decidit prendre la temperatura a cada persona que entri al temple per a la celebració d'aquesta tarda.L'Arquebisbat ha lamentat però que, tot i haver fet la petició el 21 de juliol i que la Sagrada Família s'ha reobert als turistes aquest cap de setmana, no se'ls ha notificat "una resolució que compleixi els requisits de la legalitat ordinària". Ha recordat que el 2 de juliol la Basílica va rebre l'autorització de la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat per a la celebració de l'eucaristia extraordinària d'aquest diumenge a la tarda.L'Ajuntament de Barcelona no enviarà cap representació a la cerimònia d'aquest diumenge a la tarda, segons ha informat el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle. "Malauradament i després de parlar-ho amb l'alcaldessa, hem acordat no assistir a l'eucaristia d'aquest vespre en record de les persones que han mort durant el període de la pandèmia", ha dit Batlle a través d'una piulada a les xarxes socials.

