El govern espanyol assegura que els brots de Lleida i Barcelona seran controlats «pròximament»

El govern espanyol ha defensat que "Espanya està en un escenari de control" després que el Regne Unit hagi decidit imposar una quarantena als viatgers provinents d'Espanya.La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, ha volgut enviar aquest missatge a l'exterior a través de diverses agències informatives en les quals ha assegurat que els brots de Lleida, Barcelona i Saragossa "seran controlats pròximament". González Laya ha destacat que "la pressió hospitalària es manté baixa", que "els llits dels aguts estan per sota dels 1.500 pacients" i que els dels crítics estan al voltant dels 160. De fet, segons la ministra, ja "estava previst que apareixerien brots i s'estan detectant precoçment i controlant".El govern de Sánchez ha destacat que en els darrers set dies han mort 10 persones per la covid-19 i que s'han fet més de 4 milions de PCR arreu de l'Estat. A més, ha afegit que més de la meitat dels nous casos de coronavirus detectats són asimptomàtics, cosa que, a parer seu, "demostra la feina de cribratge que s'està fent".La ministra ha defensat que "Espanya és un país segur" i que "com la resta de països europeus" té rebrots. "El més important és que Espanya està fent un gran esforç per controlar aquests rebrots, un esforç ingent en identificar els casos en les persones que siguin positives per coronavirus", ha considerat.González Laya ha destacat que el govern espanyol "està treballant amb els governs europeus per explicar totes aquestes mesures que s'estan prenent per tranquil·litzar i per enviar un missatge de confiança".En aquest sentit ha informat que els esforços del seu ministeri se centren "a aconseguir que les autoritats britàniques puguin excloure les seves mesures de quarantena a les Illes Balears i a les Illes Canàries", on les dades epidemiològiques estan "molt controlades" i que estan "molt per sota de les dades epidemiològiques del Regne Unit".

