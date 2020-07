El Reial Madrid disputarà la tornada de la Champions a Manchester sense fer quarantena

Manchester City's second-leg clash with Real Madrid in the last 16 of the Champions League will be exempt from the re-imposed 14-day quarantine rule on travellers from Spain, the UK government has confirmed. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 26, 2020

La quarantena per a viatgers procedents de l'estat espanyol, decretada ahir al Regne Unit, no afectarà alguns esports d'elit, com la Champions League o la Fórmula 1. Així ho haurien confirmat fonts ministerials a Sky Sports , amb la qual cosa el Reial Madrid podrà jugar el seu partit corresponent a la tornada de vuitens de final a la ciutat anglesa, el proper 7 d'agost.Dies enrere, segons publiquen els mateixos mitjans, el ministre de Cultura britànic, Oliver Dowden, ja havia anunciat a principis de juliol que alguns esports d'elit es podrien lliurar de les restriccions de viatge imposades per la pandèmia, com ara els partits de la Champions League o el Gran Premi de Formula 1 de la Gran Bretanya, que s'ha de disputar el proper 2 d'agost.El discurs del govern del Regne Unit no ha variat en aquest sentit, i és per això que la UEFA manté els plans previstos perquè el partit es jugui a Manchester i no a les seus alternatives previstes per l'organisme, a Portugal, on es jugarà la final a vuit de la Champions.Els blancs hauran de remuntar un 1-2 a l'equip entrenat per Josep Guardiola si volen accedir als quarts de final.

