Rull veu encara factible l'acord amb el PDECat: «Faré el possible perquè ningú hagi d'estripar cap carnet»

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, creu que encara hi ha marge per un acord entre la nova formació de Puigdemont, JuntsxCat, i el PDECat. En una entrevista a RAC1 , Rull ha apuntat que farà "tot el possible perquè ningú hagi de trencar cap carnet".L'exconseller ha assegurat que el nou partit "respon a la tradició clàssica del catalanisme polític, amb tots els seus matisos i riquesa ideològica" i que li sembla "raonable" que sigui Puigdemont el que l'encapçali. En aquest sentit i preguntat per la seva participació a la formació, Rull ha descartat assumir nous càrrecs perquè, ha apuntat, vol dedicar-se a la família en el context del seu empresonament.Sobre el tercer grau, el polític de Terrassa ha donat per fet que serà revocat pel Tribunal Suprem i que tornaran al règim anterior; "No tindrem permís per anar a fer voluntariat o anar a treballar. El plantejament del Tribunal Suprem és aquesta gent a la presó. L'únic missatge que posen sobre la taula és càstig i venjança. Nosaltres no ens rendirem mai", ha dit.

