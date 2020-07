VÍDEO La Barcelona de l'Exposició Universal del 1929, en color

L'Exposició Universal de Barcelona, que es va celebrar l'any 1929, va suposar una gran transformació urbanística de la ciutat, com ja havia passat amb l'anterior edició, el 1888, i que va tenir un gran impacte a la ciutat per les múltiples obres de millora que es van fer arreu, no només a la zona de Montjuïc.Joaquim Campa, que al seu perfil de Twitter comparteix vídeos i fotografies històriques de la ciutat de Barcelona, ha compartit un vídeo on es poden veure imatges acolorides de les construccions que es van aixecar arrel d'aquella exposició universal, com ara la muntanya de Montjuïc, la plaça d'Espanya i l'avinguda Maria Cristina.L'exposició va durar del 20 de maig de 1929 al 15 de gener de 1930, i hi van participar una vintena de països, a més de diversos expositors privats. Es van construir més de vint palaus i pavellons per a la secció oficial, un per cadascuna de les nacions participants, i 35 pavellons o estands per a operadors privats. Altres obres que es van fer amb motiu d'aquesta Exposició Universal van ser el Teatre Grec o l'Estadi Olímpic de Montjuïc.

