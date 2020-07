El conseller d'Acció Exterior titlla de «molt preocupant» la quarantena del Regne Unit als viatgers provinents d'Espanya

La decisió del Regne Unit d'imposar una quarantena a tots aquells viatgers que arribin al país provinents de l'estat espanyol ha generat molta polèmica. L'operadora turística TUI, la més gran del món, ha anunciat avui la cancel·lació de tots els vols amb destinació a Espanya , i el seu director, Andrew Flintham, ha expressat la seva "increïble decepció" per aquesta decisió.El govern català també ha mostrat la seva inquietud per aquesta quarantena obligada als viatgers procedents d'Espanya. El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, ha dit que és una decisió "molt preocupant" i que tindrà "un impacte molt important, sobretot en el tema turístic, i ja hem avisat de la situació al Departament d'Empresa". "Són decisions que es prenen de forma unilateral i que no compartim", ha afegit Solé, que ha demanat al govern espanyol que mantingui totes les converses necessàries per veure quin abast, exactament, ha de tenir aquesta mesura.Des del primer dia, assegura el conseller, "hem pres decisions valentes per focalitzar i controlar els punts que tenen una afectació més important, i amb això aconseguim garantir la seguretat a tot el territori", ha detallat.Per altra banda, el conseller també ha lamentat la recomanació de França de no visitar Catalunya arran dels rebrots de Covid-19, que, tot i que sempre estan en contacte amb la delegació catalana allà, els va arribar la decisió "de manera sobrevinguda". Solé ha assenyalat que "ens hauria agradat saber-ho abans, sobretot en tractar-se d'un territori transfronterer, amb relacions humanes i comercials".Les recomanacions "no ens afavoreixen", ha reconegut Solé, que ha recordat que aquests rebrots que s'estan vivint a Catalunya no són exclusius del nostre territori sinó que n'hi ha més a altres llocs d'Europa. Solé espera que o bé les autoritats franceses o les espanyoles tinguin aquest diàleg per prendre decisions de manera coordinada, i ha lamentat que ningú parlés amb el govern català fins un cop presa la decisió, quan havien existit converses entre el govern francès i l'espanyol.

