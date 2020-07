Alerta per temperatures molt altes aquest dilluns

☀️🌡Avís de risc per calor. En base a previsions @meteocat, DEMÀ dilluns es podran registrar temperatures màximes extremes a les comarques de l'Alt Empordà, el Bages, el Pla d'Urgell i el Segrià. pic.twitter.com/sDbYPz0fNk — Protecció civil (@emergenciescat) July 26, 2020

Protecció Civil ha emès avui un avís de risc per calor extrema demà, dilluns, ja que les temperatures poden arribar a màxims extrems a les comarques de l'Alt Empordà, el Bages, el Pla d'Urgell i el Segrià. El Servei Meteorològic de Catalunya també ha informat que les temperatures màximes oscil·laran entre els 29 i els 34º al Pirineu, al litoral i prelitoral central i sud; i entre 34 i 39º a la resta.El servei recorda que, amb un episodi d'onada de calor, cal ser previsor i beure molta aigua, així com fer àpats lleugers, i procurar que tant els nens com la gent gran també ho facin. També recomana estar en llocs climatitzats quan faci més calor, si no es disposa de ventilador o aire acondicionat a casa. Finalment, aconsella hidratar les mascotes i no passejar-les en les hores de més calor.

