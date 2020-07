Els 150 països que posen restriccions a l'entrada de viatgers procedents d'Espanya

✈🚫 Restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de #España ⤵️



ℹ️ Consulta en nuestra web la lista actualizada a las 21:45 horas de hoy:



➡️ https://t.co/PuaK2XGcNS pic.twitter.com/UPPDXZFYey — Exteriores (@MAECgob) July 25, 2020

Des que han augmentat els casos de coronavirus a l'estat espanyol , molts països han imposat restriccions per a tots els viatgers provinents del l'Estat. El Ministeri d'Exteriors ha fet un llistat de tots els països que imposen restriccions, que poden anar des de la quarantena obligatòria en arribar al país de destí fins a la prohibició d'entrada o la suspensió de les comunicacions aèries o marítimes. També hi ha països que plantegen altres tipus de mesures, però no s'especifiquen en la publicació del ministeri espanyol.Així, entre els països que han suspès les comunicacions marítimes i/o aèries amb Espanya o han establert algun tipus de prohibició d'entrada hi ha Angola, Arabia Saudí, Argèlia, Argentina, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Bahrein, Belize, Bolívia, Botswana, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cap Verd, Canadà, Txad, Xile, la Xina, Colòmbia, Comoras, Costa Rica, Cuba, Dominica, Emirats Àrabs Units (on es permet l'entrada de residents després de la seva autorització, mentre que a Dubai s'admeten turistes amb PCR i altres mesures sanitàries), El Salvador, Eritrea, Eslovàquia, Estats Units, Filipines, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Equatorial, Guyana, Hondures, Indonèsia, Iraq, Illes Marshall, Illes Salomon, Israel, Japó, Jordània, Kazakhstan, Kenya, Kirguizistan, Kiribati, Kuwait, Líbia, Madagascar, Malàsia, Malaui, Mali, Marroc, Maurici, Mauritània, Micronèsia, Moçambic, Myanmar, Namíbia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigèria, Nova Zelanda, Oman, Pakistan, Panamà, Paraguai, Perú, Qatar, República Centroafricana, República Democràtica del Congo, República del Congo, Samoa, Saint Christopher i Nevis, São Tomé i Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somàlia, Sri Lanka, Swazilàndia, Sud-àfrica, Sudan, Sudan del Sud, Surinam, Tailàndia, Taiwan, Tadjikistan, els Territoris Palestins (on les mesures preses per Israel afecten l'entrada i sortida), Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinitat i Tobago, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguai, Vanuatu, Veneçuela, Vietnam, Djibouti, Zàmbia i Zimbabwe.Els països que han establert alguna mena de quarantena en arribar al país si es prové d'Espanya són Barbados, Bèlgica, Benin, Bosnia-Herzegovina, Cambodja, Corea del Sud, Equador, Etiòpia, Finlàndia, Geòrgia, Haití, Illes Cook, l'Índia, Iran, Irlanda, Lituània, Nauru, Noruega, Països Baixos (només afecta als viatgers procedents del Segrià i La Mariña, Lugo), Papua Nova Guinea, Regne Unit - des d'on l'operador TUI ha cancel·lat tots els viatges a Espanya -, Rússia, Santa Lucia, Seychelles i Uzbekistan.Finalment, altres països "plantegen altres tipus de mesures en cas de viatge", segons la infografia del Ministeri d'Exteriors, i són Albània, Antigua i Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Bielorússia, Bulgària, Camerun, Xipre, Costa de Marfil, Dinamarca, Egipte, Granada, Grècia, Islàndia, Itàlia, Jamaica, Laos, Líban, Libèria, Malta, Moldàvia, Montenegro, República Dominicana, Ruanda, Sant Vicent i les Granadines, Tanzània, Tunísia, Turquia i Ucraïna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor