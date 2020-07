La Grossa de Sant Jordi és el 56.044

El número 56044 de la sèrie 25 ha guanyat el premi extraordinari de la Grossa de Sant Jordi, dotat amb dos milions d’euros, que s’ha celebrat de forma extraordinària aquest diumenge, 26 de juliol, a través de la web de Loteria de Catalunya a causa de la Covid-19. El primer premi, dotat amb 50.000 per bitllet, és el mateix número però en altres sèries.El segon premi ha estat pel 60645 i ha repartit 20.000 euros per butlleta i el tercer premi ha recaigut en el 06211, que suposa 10.000 euros per bitllet. Totes les butlletes acabades en 4, com el premi extraordinari, seran premiades amb 5 euros i les acabades en 1, que és el segon reintegrament de la Grossa, comportaran el retorn dels diners.El sorteig s'ha celebrat aquest diumenge, 26 de juliol, després que la pandèmia obligués a ajornar-lo. Aquest any, Loteries de Catalunya destinarà els seus beneficis a les persones afectades per Covid-19 a Catalunya.

