56.044: la Grossa de Sant Jordi

La Grossa de Sant Jordi és el 56.044. Els premis s'ha atorgat a partir de quatre extraccions. La primera, ha posat xifra al primer premi, dotat amb 50.000 euros per bitllet. El premi extraordinari ha recaigut a la sèrie 25 de la butlleta guanyadora i s'endú 2.000.000 euros.El segon i tercer premi, dotats en 20.000 i 10.000 euros el bitllet respectivament, són per al 60.645 i el 06.211.El sorteig s'ha celebrat aquest diumenge, 26 de juliol, després que la pandèmia obligués a ajornar-lo. Aquest any, Loteries de Catalunya destinarà els seus beneficis a les persones afectades per Covid-19 a Catalunya.

