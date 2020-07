L'operador TUI cancel·la tots els seus viatges a Espanya pel decret de quarantena als ciutadans britànics

L'operador TUI, l'empresa turística més gran del món, ha cancel·lat tots els seus viatges a Espanya després que el Regne Unit hagi decretat una quarrantena de 14 dies a tots els ciutadans que arribin de l'estat espanyol El director de la companyia al Regne Unit, Andrew Flintham, ha precisat que els turistes que ja estiguin en territori espanyol podran tornar al seu país amb el vol que ja tenien reservat, però els que encara havien de sortir, hauran de canviar la seva reserva o bé demanar el reemborsament dels bitllets.L'executiu ha expressat la seva "increïble decepció" per no haver conegut amb més antelació les intencions del primer ministre, Boris Johnson, que va anunciar la imposició de la quarantena a partir del diumenge tot just dissabte a la tarda. A més, el ministeri d'Afers Exteriors ha desaconsellat viatjar a la península "excepte per motius essencials", tot i que exclou d'aquesta restricció les illes Balears i les Canàries.Flintham, en un comunicat, afirma que "no entén" com és possible que s'hagi decretat la quarantena per a Espanya i les seves illes quan la recomanació de viatges d'Exteriors n'eximeix les illes, ja que considera que presenten menys risc. "Això demostra per què s'han de considerar clars corredors aeris regionals", diu el director.Tot i que afirma que la salut i la seguretat de tothom és la seva prioritat, Flintham diu que "el govern britànic ha de treballar estretament amb el sector de viatges, ja que aquest grau d'incertesa i confusió és molt nociu per als negocis i decebedor per a aquells que esperen el seu merescut descans", lamenta.La decisió del govern britànic - anunciada, a més, el cap de setmana, que és quan hi ha més vols - ha indignat el sector turístic i de viatges, i també a molts ciutadans que han vist frustrats els seus plans per a les vacances.