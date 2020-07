Dos amics comparteixen un premi de 22 milions de dòlars per una promesa de l'any 1992

Cap a l'any 1992, Tom Cook i Joseph Feeney, dos amics de Menomonie (Wisconsin), es van prometre, amb una encaixada de mans, que si mai els tocava un premi a la loteria, se'l repartirien. Al cap de tants anys, Feeney ja ni se'n recordava d'aquesta promesa, però el passat 10 de juny va rebre una trucada del seu amic Cook per comunicar-li que li corresponia un 50% d'un premi de 22 milions de dòlars - uns 19 milions d'euros - que acabava de guanyar."Estàs de broma, no?", va ser la resposta de Josep Feeney. Però no ho era: Tom Cook volia mantenir el pacte que havia fet amb el seu amic fa gairebé trenta anys - cap dels dos recorda ben bé quina va ser la data exacta - i a l'hora d'anar a recollir el premi va demanar de compartir-lo amb Feeney.Dels 22 milions de dòlars, després del pagament dels impostos corresponents, a cadascun li'n pertocaran sis - uns cinc milions d'euros. Tots dos també han declarat que els diners els faran servir per passar més temps amb la seva família. La història dels dos amics ha estat publicitada per la mateixa loteria de Wisconsin, que els ha entrevistat.[noticia]https://www.youtube.com/watch?v=-JqxvyFI23o[/youtube]

