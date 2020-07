ENQUESTA Han d'obrir les escoles al setembre?

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Puojl, Bonaventura Clotet, va dir ahir dissabte que no veia "molt segura" l'obertura de les escoles al setembre . El Govern ha extremat en els últims dies les restriccions per mirar de frenar l'expansió del coronavirus, com ara el tancament de l'oci nocturn , i en aquest context les escoles tornen a estar al punt de mira.La pandèmia ha tingut uns efectes sense precedents sobre la comunitat educativa després de mesos de tancament de les escoles i ha fet visible algunes esquerdes entre famílies i els centres. Fa unes setmanes els sindicats insistien que, tot i que el pla és reobrir les escoles al setembre, si no està tot preparat per afrontar el curs amb garanties, caldria repensar-ho.Què en penseu? Les escoles han d'obrir al setembre?

